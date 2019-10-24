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24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:16:13

Fena sıkıştı

Kıbrıs’ın Rumlara bırakılmasını isteyen İzmir Belediye Başkanı CHP’li Soyer, gelen yoğun tepkiler üzerine ihanet dolu sözlerini inkâr etti. Ancak röportaj verdiği gazete ses kaydını yayınlayıp Soyer’in yalanını ortaya çıkardı.

Soyer’in yalanına karşın CHP yönetiminden bir açıklama yapılmaması partilileri isyan ettirdi. Çok sayıda CHP’li, genel merkeze protesto mesajı yağdırdı. 

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamaya çalışan Yunan ve Rumlara karşı ilkeli ve kararlı duruşundan rahatsız olan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs basınına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini skandal sözlerle eleştirmişti. Yunan ağzıyla konuşan Soyer, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki haklı politikasını “fillerin tepişmesine” benzeterek, adaya müdahale edildiğini öne sürmüştü.

TEPKİLERLE KÖŞEYE SIKIŞTI

Ankara’nın, adadaki Türklerin hakkını korumasını dışarıdan müdahale olarak gören ve Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkmasını isteyen CHP’li Soyer, infiale sebep olan sözlerine gelen yoğun tepkiler nedeniyle köşeye sıkıştı. Çirkin sözlerine CHP’lilerden de büyük tepki gelmesi üzerine paniğe kapılan Tunç Soyer, açıklamanın 2 yıl önceye ait olduğunu ileri sürüp “Şimdi öyle düşünmüyorum” diyerek sıyrılmaya kalkıştı. 

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Soyer'in söz konusu açıklaması, haberi yapan gazeteci tarafından kanıtıyla çürütüldü. KKTC'de yayınlanan Haberci Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gizem Özgeç, “Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım” adlı haberin kaynağı olan röportajın 10 Ekim'de yapıldığını duyurarak, Soyer’in yalanını ortaya çıkardı. Röportajın ses kaydını da yayınlayan Özgeç, ihanet gibi sözleri tüm Türkiye'ye dinletti. 

TEK KELİMESİNE DOKUNULMADI

Gazeteden yapılan açıklamada, “Tunç Soyer’in açıklamalarına gelen yoğun tepkiler ve Başkan Soyer'in, ‘Söz konusu açıklamayı yaklaşık 2 yıl önce yaptım’ yönündeki yeni açıklamasına açıklık getirmek ve cevap vermek adına, 10 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen röportajın ses kaydını, gazetecilik ahlakı ve yayın ilkelerimiz doğrultusunda, tek bir kelimesine dahi dokunmadan tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

BU DA BAŞKA REZALET

Tunç Soyer’in ihanet dolu sözlerinin bir benzeri, emekli Tuğamiral Türker Ertürk tarafından, bu kez Mehmetçik’in kahramanlık destanı yazdığı Barış Pınarı Harekâtı için tekrarlandı. Ertürk, Türkiye'nin terör koridorunu parçalamak için verdiği mücadeleye karşı çıkıp sınırlarımızda PKK/YPG'nin bulunması gerektiğini savundu. 

Türker Ertürk'ün ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar, skandal ifadeler için “PKK neden bitmedi, FETÖ nasıl doğdu? İşte bu zihniyet yüzünden” yorumunda bulundu.

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