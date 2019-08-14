'Felaketin yaraları tamamen sarılacak'

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, 18 Temmuz'da sel felaketinin yaşandığı Düzce Akçakoca'da, önceki gün Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştü. Yıldırım, dün ise partisinin ilçe başkanlığını ve Akçakoca Belediyesi'ni ziyaret etti.

DOSYALAR HAZIRLANDI

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yıldırım, “Akçakoca merkezde cami altındaki esnafla bir araya geldik. Caddelerde vatandaşlarımızla sohbet ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizden, teşkilatlarımızdan kapsamlı bir şekilde bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan bütün çalışmaları anlattılar. Bundan sonraki ihtiyaçlarını, beklentilerini ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. İşlerin yapıldığını görüyoruz. Daha fazlasını vatandaşlarımız bekliyorlar. Esnafımız işleri bozulduğu için taahhütlerini yerine getiremiyor. Hayvanları telef olanların talepleri var. Bunları dinledik. Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli kurumlar, üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak” dedi.

ENDİŞEYE MAHAL YOK

Akçakoca Belediyesi'ne lojistik ve araç desteği verdiklerini belirten Binali Yıldırım, “Bütün bu konuları belediye başkanımız bana anlattı hatta anlatmakla kalmadı yazılı dosyasını verdi. Devletin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bütün bunlar yapılacaktır. Kimsenin endişe etmesine mahal yok. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. İlk baştan beri Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi'ne lojistik ve araç desteğini veriyoruz” diye konuştu.