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29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33:47 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35:40

FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta?

FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz düşürürse ne olur? soruları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. En son 20 Haziran tarihinde yapılan Fed faiz toplantısının bu ay ikincisi düzenlenecek. Para piyasalarını etkileyecek toplantı merakla bekleniyor. Merkez Bankası ise faiz kararını 25 Temmuz’da açıklamıştı. Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verildi. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta? FED faiz toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde.

FED faiz toplantısı ne zaman? merak ediliyor. Bu ay ikincisi düzenlenecek FED faiz toplantısı en son 20 Haziran'da yapılmıştı. Para piyasalarını etkileyecek toplantı merakla bekleniyor. FED faiz düşürürse dolar ne olur? soruları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası ise faiz kararını 25 Temmuz’da açıklamıştı. Para Politikası Kurulu tarafından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verildi. FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta? sorularının yanıtı haberimizde.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

FED Temmuz toplantısı 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Toplantı 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek ve FED Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. FED faiz toplantısının saati hakkında bir açıklama yapılmadı.

FED FAİZ DÜŞÜRÜRSE DOLAR NE OLUR?

AA'nın haberine göre ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri indirmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişleme konusunda üzerinde hissettiği baskının artacağını belirtti. Fed faiz kararı toplantısı yapıldıktan sonra yeni dolar kuru ile ilgili gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

FED HAZİRAN TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı da vurgulandı.     

Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği belirtilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi ve gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi çıkarıldı.        

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2019 için yüzde 2,4, 2020 için 2,1 ve 2021 için de yüzde 2,4 olduğu vurgulandı.        

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 yılı için yüzde 3,7, 2021 yılı için ise yüzde 3,8 olduğu kaydedilirken, hane halkı harcamalarının toparlanıyor olduğu, fakat firmaların sabit yatırımlarının zayıf kalmaya devam ettiğinin altı çizildi.        

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