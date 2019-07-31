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31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41:36 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43:11

Fed faiz kararını bugün açıklayacak! Fed faiz kararı toplantısı başladı mı?

FED faiz kararını bugün açıklayacak. Fed faiz kararı toplantısının gelişmeleri merak ediliyor. FED faiz kararı toplantısı en son 20 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Toplantının ikincisi bugün düzenlenecek. Para piyalarını etkilemesi düşünülen toplantı merakla bekleniyor. Merkez Bankası ise faiz kararını 25 Temmuz’da açıklamıştı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Peki, Fed faiz kararı toplantısında faiz indirilirse dolar ne olur? detaylar haberimizde.

FED faiz kararı bugün belli olacak. Fed faiz kararı toplantısı saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. FED faiz kararı toplantısı en son 20 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Toplantının ikincisi bugün düzenlenecek. Para piyalarını etkilemesi düşünülen toplantı merakla bekleniyor. Merkez Bankası ise faiz kararını 25 Temmuz’da açıklamıştı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Şimdi bugün açıklanacak FED faiz kararı ve dolara etkisi merakla bekleniyor.  

FED FAİZ TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Fed faiz kararı toplantısı en son 20 Haziran tarihinde yapılmıştı. Amerikan Merkez Bankası FED Temmuz Toplantısı bugün başlayacak. Toplantı bugün sona erecek. FED Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek dünyanın beklediği faiz kararını açıklayacak. Toplantı gelişmeleri haberimizde yer alacak.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR?

AA'nın haberine göre ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri indirmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişleme konusunda üzerinde hissettiği baskının artacağını belirtti. Fed faiz kararı toplantısı yapıldıktan sonra yeni dolar kuru haberimizde yer alacak. 

FED HAZİRAN TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı da vurgulandı.        

Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği belirtilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi ve gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi çıkarıldı.        
ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2019 için yüzde 2,4, 2020 için 2,1 ve 2021 için de yüzde 2,4 olduğu vurgulandı.        

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 yılı için yüzde 3,7, 2021 yılı için ise yüzde 3,8 olduğu kaydedilirken, hane halkı harcamalarının toparlanıyor olduğu, fakat firmaların sabit yatırımlarının zayıf kalmaya devam ettiğinin altı çizildi.

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