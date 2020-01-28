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28 Ocak 2020 Salı 10:26:45 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:27:43

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Fed toplantısı ne zaman?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Fed toplantısı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene Fed toplantılarının hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak konusu oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Ocak'ta açıklandı. Banka Politika faizini 75 baz puan düştü ve %11,25'e çekti. Merkez Bankasının açıklanmasından sonra gözler FED faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde...

2020'nin ilk Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Fed toplantısı ne zaman? sorularının yanıtı internette araştırılıyor. Bu sene Fed toplantılarının hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak konusu oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Ocak'ta açıklandı. Banka Politika faizini 75 baz puan düştü ve %11,25'e çekti. Merkez Bankasının açıklanmasından sonra gözler FED faiz kararına çevrildi. Fed faiz toplantıları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. 

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılının ilk FED toplantısı 28-29 Ocak 2019 tarihinde düzelenecek. Faiz kararı ise 29 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Toplantıdan sonra faiz indirimi belli olacak. 

2020 FED TOPLANTI TARİHLERİ

Fed'in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri şu şekilde olacak:

28-29 Ocak
17-18 Mart
28-29 Nisan
9-10 Haziran
28-29 Temmuz
15-16 Eylül
4-5 Kasım
15-16 Aralık

MERKEZ BANKASI OCAK 2020 FAİZ KARARINI AÇIKLADI

MB'den yılın ilk faiz indirimi.. Banka Politika Faizini 75 baz puan düşürerek yzde 11,25'e çekti.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE KADARDI?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı, ortalama faiz beklentisinin ise 2019 için yüzde 1,6 (önceki yüzde 1,9), 2020 için 1,6 (önceki 1,9),  2021 için yüzde 1,9 (önceki yüzde 2,1) ve 2022 için de yüzde 2,1 (önceki 2,4) olduğu paylaşıldı. 

Açıklamada, bu yıl işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 için yüzde 3,5, 2021 için ise yüzde 3,6 olduğu, bankanın para politikasının yüzde 2'lik enflasyon hedefi için uygunluk gösterdiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, ekonomik verilerin yakından izlendiği belirtildi. 

Fed yetkilileri büyüme tahminlerini değiştirmeyerek, ABD ekonomisi bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1,9'da tutmaya devam etti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

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