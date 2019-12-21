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21 Aralık 2019 Cumartesi 12:27:43 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 13:28:26

Faytonculardan tehdit: Açlık grevine girer atları salarız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pasif tavrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçmiş, faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu. İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Adalar'da fayton kullanımının 3 ay boyunca durdurulmasına tepki göstererek, "Ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir biz meseleyi çözeriz derler veya hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız" tehditlerini savurdu.

Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, basına açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada İBB'ye tepki göstererek meseleyi beraber çözmeleri gerektiğini belirtti.

FAYTONCULARDAN "ATLARI SALARIZ" TEHDİDİ

Ünal yaptığı açıklamada "Şu anda elektrikli araç gönderilmesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de Büyükşehir Belediyesinden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki bu meseleyi beraber çözelim. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım. Biz 1500 - 1600 ata nasıl bakacağız. En az 800 tanesi kaçak diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız. ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız. Nereye gitmiş, hangi bahçeye gitmiş, bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Yerlikaya, itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini belirtmişti.

DHA

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