Fatih ve Yavuz'un yanında tatbikat

Doğu Akdeniz’in gittikçe artan öneminden dolayı Rum kesimi hızla silahlanarak bölgedeki ortaklarıyla tatbikatlarını arttırıyor. Rum yönetimi, iki Navtex yayınlayarak Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin yanıbaşında geniş ölçekli çok uluslu iki askerî tatbikat gerçekleştireceklerini ilan etti. İlk Navtex 6, 11, 13, 14 parselleri kapsıyor. Fatih sondaj gemisinin faaliyet göstermekte olduğu bölgeye çok yakın olan ikinci Navtex ile de Türkiye’nin Şubat 2017’de İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisinin girişine izin vermediği ancak şimdi Fransız Total’in de “ruhsatlandırıldığı” “supia” hedefini de içerisine alacak şekilde 2, 3 ve 13 numaralı parselleri yer alıyor.

SINIR İHLALİ YAPMIŞLARDI

Rum yönetimi, Yunanistan ile ortak gerçekleştirdiği en son Atsalino Velos” (Çelik Ok) adlı tatbikatta, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait üç F-16 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarını ihlal etmişti. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis daha önceki açıklamalarında, Rum Milli Muhafız Ordusu’yla (RMMO) gelişmeyi ve silahlanmayı sürdürdüğünü sekiz yıllık bir silahlanma programı belirlendiğini ve bunun RMMO’nun operasyonel kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi. RMMO’nun, Yunanistan, İsrail, Mısır ve ABD gibi dost ülkelerle yapılan ortak tatbikatlar ve eğitimlerle uluslararası düzeyde olumlu yorumlar almayı başardığını da öne süren Angelidis, buna paralel olarak RMMO mensuplarının ise deneyim kazandıklarını belirtti.

(Yeni ŞAfak)