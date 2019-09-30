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30 Eylül 2019 Pazartesi 13:43:14 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:46:15

Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması

DOĞU Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.

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