  • Bist 100
    107126
  • Dolar
    5,7627
  • Euro
    6,3502
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Venezuela'da 'Guaido kendisini devirmek isteyen temsilcisini azletti' iddiası Venezuela'da 'Guaido kendisini devirmek isteyen temsilcisini azletti' iddiası
Okan Buruk: Oyun ve kalite farklı konuştu Okan Buruk: Oyun ve kalite farklı konuştu
Fenerbahçe'den farklı galibiyet Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Küba devlet televizyonu muhalif lider Ferrer'in cezaevi görüntülerini yayımladı Küba devlet televizyonu muhalif lider Ferrer'in cezaevi görüntülerini yayımladı
Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı
Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
'Beklentinin üstünde büyüyeceğiz' 'Beklentinin üstünde büyüyeceğiz'
500 uçaklık filosuyla 120 milyonu uçuracak 500 uçaklık filosuyla 120 milyonu uçuracak
Marmaray'da tarihi rekor Marmaray'da tarihi rekor
E-ticaret kampanyalarıyla KOBİ'ler cirolarını %150 artırdı  E-ticaret kampanyalarıyla KOBİ'ler cirolarını %150 artırdı 
İtalya, F-35'te ikinci aşamaya geçiyor İtalya, F-35'te ikinci aşamaya geçiyor
e-fatura zorunlu olacak e-fatura zorunlu olacak
Sandık emeklisine ikramiye masada Sandık emeklisine ikramiye masada
Emekli aylığı bağlama süresi kısalacak Emekli aylığı bağlama süresi kısalacak
Vekillerden Bora'ya tam not Vekillerden Bora'ya tam not
Sancaktepe'de TIR'ın altında kalan yaya hayatını kaybetti Sancaktepe'de TIR'ın altında kalan yaya hayatını kaybetti
Tel Abyad'da umudun adı 'Barış' Tel Abyad'da umudun adı 'Barış'
İçişleri Bakanı Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm İçişleri Bakanı Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm
Tehditten sonra hakaret Tehditten sonra hakaret
Fatih Şahin: Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklifin muhatapı Mansur Yavaş'ın bakalım yüzü kızaracak mı? Fatih Şahin: Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklifin muhatapı Mansur Yavaş'ın bakalım yüzü kızaracak mı?
'Seyyar dişçi' tutuklandı! Şoke eden detaylar ortaya çıktı 'Seyyar dişçi' tutuklandı! Şoke eden detaylar ortaya çıktı
Avrupa'dan tarihi çöküş itirafı Avrupa'dan tarihi çöküş itirafı
Mersin'de vahşi cinayet! Naylona sarıp toprağa gömmüşler Mersin'de vahşi cinayet! Naylona sarıp toprağa gömmüşler
İmamoğlu'nun rakam aldatmacasıyla halkı kandırdığı ortaya çıktı! Su zammı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi İmamoğlu'nun rakam aldatmacasıyla halkı kandırdığı ortaya çıktı! Su zammı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Kasım 2019 Perşembe 21:38:00 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 21:55:25

Fatih Şahin: Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklifin muhatapı Mansur Yavaş'ın bakalım yüzü kızaracak mı?

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için AK Parti'den istifa edip, başka partilere üye olmalarının istendiğini iddia etmişti. Şahin, dünkü iddiası üzerine Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını belirterek, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şahin, "Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklife muhatap olan vatandaşlarımızdan birkaçının anlatımları var. Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları konusunda çirkin ve utanç verici hadiselerin yaşandığını iddia etti. Sosyal yardım alanların belediyeden birileri tarafından arandığını ve kendilerine yardımlardan yararlanmaları için AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmalarının söylendiğini öne süren Şahin, "Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar. CHP´li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli" dedi.

İYİ PARTİ YÖNETİCİSİNİN MESAJINI PAYLAŞTI

Şahin, dünkü iddiası üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını belirterek, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şahin, "Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklife muhatap olan vatandaşlarımızdan birkaçının anlatımları var. Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı?" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, Keçiren İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Tunç tarafından gönderildiği söylenilen, "19 Kasım 2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden, yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkarabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığına gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur" yazılı mesajı da paylaştı.  

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ