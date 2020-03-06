Fatih Portakal, Moskova'daki mutabakatı manipüle etmek istedi

FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal Moskova'da gerçekleşen mutabakatı manipüle etmek istedi.

27 Şubat'ta katil Esed rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin şehit düşmesiyle başlayan kriz, dün akşam imzalanan ateşkes ile son bulmuş görünüyor. İdlib'deki ateşkes için anlaşan Türkiye ve Rusya, ortak bildiriye imza attı.

Dünyanın yakından takip ettiği Moskova'daki tarihi zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes konusunda anlaşması Türkiye'ye karşı algı operasyonlarının merkezi olan FOX TV'nin provokatör sunucusu Fatih Portakal'ı rahatsız etti.

Geçtiğimiz dönemlerde "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" sözleriyle Türkiye düşmanlığını açıkça itiraf eden Portakal, ateşkesle ilgili hazımsızlığını şu ifadelerle ortaya koydu:

"Moskova'daki yeni mutabakat, TR'nin İdlip politikası ve söylemlerinin sonu aslında. Yeni gelişme, iktidarın inandırıcılığı açısından toplum önünde güven tazelemesi gerektiğini de gerektiriyor. Çunkü yeni sistemle uyguladıkları politikalar şaha kaldırmıyor. Mutsuzluk getiriyor"