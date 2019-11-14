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14 Kasım 2019 Perşembe 15:14:44 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 15:53:52

Fatih Portakal’ın Başkan Erdoğan-Trump görüşmesini etkisizleştirme çabası tutmadı

FOX TV’nin algı operasyonlarıyla ünlü spikeri Fatih Portakal, dün bir tweet atmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump eşliğinde senatörlerle görüşmesini 'rezalet’ olarak yorumlamıştı. Portakal’ın 'rezalet’ olarak yorumladığı senatör görüşmesinde bugün ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke eden Senatör Lindsey Graham’ın bulunması dikkat çekti.

FOX TV'nin algı operasyonlarıyla tanınan spikeri Fatih Portakal yine skandal bir yorumu ile gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika temaslarında ABD Başkanı Donald Trump eşliğinde dün senatörler ile görüşmüştü. Erdoğan'ın görüşmesi sonrası bazı Erdoğan karşıtı haber siteleri toplantının önemini göz ardı ettirmek için algıya başlamış, bu algıya Fatih Portakal da eşlik etmişti.

Dün, Portakal onaylı Twitter hesabı üzerinden bir bağlantı paylaşarak "Millet meclisi önünde hesap verme durumu olmayan #Erdoğan'ın, ABD'de birkaç muhalif senatörle #Trump tarafından bir araya getirilmesi diplomatik bir rezalet. Böyle yapılacağına ABD senatosunda konuşsaydı. Kahrolsun bu emperyalist bağımlılık" yorumunda bulundu.

O SENATÖRDEN ÖNEMLİ ADIM

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşmesinde yer alan Senatörlerden biri tarafından çok önemli bir adım atıldı. Görüşmede yer alan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

(Sabah)

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