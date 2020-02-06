Fatih Portakal çark etti: Benim hatam, kusura bakmayın
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayından çark edip İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan özür diledi.
Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerden soru almasına rağmen, Başkan Erdoğan'ın Grup toplantısı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un TBMM'deki gazetecilere 'Soru almıyoruz. yanınıza Cumhurbaşkanı gelse bile soru sormuyoruz' şeklinde söylediğini iddia etmişti.
PORTAKAL ÇARK ETTİ
Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Fatih Portakal ''Cumhurbaşkanı'nın TBMM'de soru almadığını, Fahrettin Altun'un gazetecilere soru sorulmasını istemediğini demiştim. Orada benim hatam var. Kusura bakmayın Fahrettin Bey'' ifadelerini kullandı.
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