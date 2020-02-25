Fatih Portakal canlı yayında 'SGK' yalanını böyle savundu
FOX Ana Haber'i sunan ve yaptığı algı operasyonları, yalan haberlerle gündemden düşmeyen Fatih Portakal son olarak 'SGK' yalanıyla gündeme gelmişti. "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberi SGK tarafından yalanlanmasına rağmen Fatih Portakal canlı yayında bu yalanı savunmaya devam etti. Aynı anda sosyal medyada da gündeme gelen Fatih Portakal'ı kullanıcılar 'saniyeler içerisinde kaç yalan söyleyebilirsin?' diyerek eleştirilerde bulundu. İşte Fatih Portakal'ın skandallarla dolu açıklaması.
Algı operasyonlarıyla bilinen Amerikan sermayeli FOX TV'nin manipülasyon ve yalanlarıyla gündemi meşgul eden sunucusu Fatih Portakal yine bir yalana imza attı.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiaları ortaya atıldı.
SGK'DAN YALANLAMA GELDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu ise iddiaları, "SGK'da çok konuşulacak çalışma haberi tamamen asılsızdır" diyerek kesin dille yalanladı.
"VATANDAŞLARIMIZI YANILTMA HEDEFİ TAŞIMAKTADIR"
SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.
Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.
Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
Portakal ve FOX'un Ankara Haber Müdür Engin Yılmaz canlı yayında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
SGK'nın yalanlamasını kabul etmediklerini belirten ikili yalanı savunmakta ısrar etti. Portakal haberlerinin arkasında olduklarını ifade ederek "Eğer haber yalan ise saniyeler içinde yalanlama geçilmesi gerekirdi" gibi ilginç bir savunmaya imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FOX'A TEPKİ: YALAN HABER ÜRETMEYİ BIRAKIN
Bugün Azerbeycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değindiği konulardan bir tanesi de FOX TV'nin manipülatif ve yalan haberleri oldu.
Erdoğan, "FOX önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın." sözleriyle FOX TV'nin manipülatif ve yalan haberlerine tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Haberin yalanlanmasının ve Portakal'ın yalanı savunmasının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Saniyeler içinde kaç yalan söyleyebilirsin PORTAKAL?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
İşte Portakal'a atılan tepki mesajlarından bazıları:
- Fatih Portakal canlı yayında 'SGK' yalanını böyle savundu
- Korona virüste son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Başkan Erdoğan ile Aliyev'den Azerbaycan'da ortak açıklama
- HDPKK'nın kongresine soruşturma! Gözaltılar var...
- Bakan Soylu'dan flaş koronavirüs açıklaması: Açıklamak zorundayız...