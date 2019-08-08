"Farklı inançları yaşatan bir ülkeyiz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte konuşan Emine Erdoğan, “Dünyanın başka yerlerinde ibadethaneler saldırıya uğrarken, farklılıklar yeryüzünden silinmeye çalışılırken, biz farklı inançları yaşatmaya çalışan bir ülkeyiz. Farklılıkların en büyük zenginlik olduğuna dair inancımızı her şekilde ispatlamışken, adımıza başka hikayeler anlatılmasına izin veremeyiz” dedi.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Emine Erdoğan Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği ilerlemeyi doğru şekilde anlatmanın önemini vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu noktada kültürel diplomasi en etkili araçlardan birisidir. Bu konuya her zamankinden daha fazla eğilmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürel miras bakımından Türkiye, bir süper güç olma potansiyeline sahiptir.

EN BÜYÜK MÜCADELE

Bu noktada, yurtdışında hakikatin sesi sizlerden başkası değil. En büyük mücadelemiz, algı manipülasyonlarına, çarpıtmalara ve insanların içine çekildiği gerçek ötesi bilinç hallerine karşı olmalıdır. Aklımıza, algılarımıza hijyen kazandırmak, en zaruri ihtiyaçtır. Kutsal kitabımızın yücelttiği insan aklı, söylentiye, dedikoduya, safsataya kiralanmamış bir akıldır.”