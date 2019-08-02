Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekonomik saldırılara, faiz lobisine, terör destekçilerine, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını yok sayarak tek taraflı adımlar atan Rumlara ve Türkiye'nın haklarını korumak için harekete geçmesi karşısında yaptırım kararı alan AB'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Altun, “Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

AYAKLARIMIZIN ALTINA ALACAĞIZ

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın “Topunuz gelin, topunuz...” sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti: “Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!'

SAVUNMA SANAYİİNDE DEVRİM

Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayiinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz.”

DOĞU AKDENİZ'DEYİZ

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin tam bağımsız bir dış politika izlediğini ifade etti. Altun, “Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz” dedi.