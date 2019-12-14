Fahriye Evcen ne zaman doğum yaptı? İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğin fotoğrafları

Fahriye Evcen ne zaman doğum yaptı? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğin resmi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Fahriye Evcen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda oğlu Karan'ın yüzünü ilk defa gösterdi. Çift, bebeklerinin yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti. Fahriye Evcen, 8 aylık oğlu Karan'ın fotoğraflarına 'Karan'ım' notunu düştü.

2017 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcan ile Burak Özçivit'in Nisan ayından oğulları Karan dünyaya geldi. 8 aylık oğullarını bugüne kadar kameralardan uzak tutan çift küçük Karan'ın ilk kez gösterdiler.

FAHRİYE EVCEN NE ZAMAN DOĞUM YAPTI?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm uzunluğunda olarak 13 Nisan'da saat 13.30'da dünyaya geldi. Doğuma giren Burak Özçivit oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Fahriye Evcen de ağladı..

KARAN BEBEK FOTOĞRAFLARI