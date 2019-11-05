Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?

  • Bist 100
    100439
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3788
  • Altın
    275,7220
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ali Koç'tan veryansın: 'Kaybedince lig tertemiz oldu' Ali Koç'tan veryansın: 'Kaybedince lig tertemiz oldu'
Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı
Londra'da saldırıya uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı: Gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık Londra'da saldırıya uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı: Gerçek dışı ifadelere kayıtsız kalamazdık
En fazla bakteri cep telefonlarında çıktı En fazla bakteri cep telefonlarında çıktı
Bayrampaşa'daki toptancı; Bugün bir kilo bile ıspanak satılmadı Bayrampaşa'daki toptancı; Bugün bir kilo bile ıspanak satılmadı
Mustafa Cengiz: 'Yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız' Mustafa Cengiz: 'Yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız'
Gözüne dövme yaptırdı, kör oldu! Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı Gözüne dövme yaptırdı, kör oldu! Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı
Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Masterchef Suna Aydın kimdir? Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Masterchef Suna Aydın kimdir?
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoföründen şoke eden ifade Dehşet saçan özel halk otobüsü şoföründen şoke eden ifade
LPG fiyatına 10 kuruş zam LPG fiyatına 10 kuruş zam
TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati kaçta? TÜYAP kaçta kapanıyor? TÜYAP Kitap Fuarı kapanış saati kaçta? TÜYAP kaçta kapanıyor?
Çin uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi Çin uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi
Trump’tan dikkat çeken papaz ataması! "Beyaz Saray kutsal bir yerdir" Trump’tan dikkat çeken papaz ataması! "Beyaz Saray kutsal bir yerdir"
FETÖ ve CIA, 11 Kasım'da ABD'de panel düzenleyecek FETÖ ve CIA, 11 Kasım'da ABD'de panel düzenleyecek
Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Genç sanatçılar buluştu: "Base Talks" başlıyor Genç sanatçılar buluştu: "Base Talks" başlıyor
'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor
Kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor! Kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor!
Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim? Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 Suikast oyuncuları kim?
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesin yardımları sürüyor Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesin yardımları sürüyor
Hafter Berlin Konferansı öncesi 'acele zafer' için çabalıyor Hafter Berlin Konferansı öncesi 'acele zafer' için çabalıyor
"Faiz indirimi çok iyi oldu" "Faiz indirimi çok iyi oldu"
Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar? Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?
Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 15:50:59 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:52:08

Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?

Fahri Trafik Müfettişi alımı vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen kimseler Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fahri müfettiş sayısı 34 bin 716'ya çıkacak. Buna göre, 14 bin 716 müfettiş alınacak. Fahri Trafik Müfettişi alımı nasıl yapılacak? Fahri Trafik Müfettişi başvuruları nereye yapılacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Fahri Trafik Müfettişi alımı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fahri müfettiş sayısı 34 bin 716'ya çıkacak. Buna göre, 14 bin 716 müfettiş alınacak. Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen kimseler, Fahri Trafik Müfettişi alımı sürecini araştırıyor. Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Fahri Trafik Müfettişi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. 

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebilecek. Başvuru sırasında , T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri, öğrenim durumu belgelerini yanlarında götürmelerine artık gerek kalmadı. İstenen bu belgeler ilgili kurumların sisteminden online olarak alınabiliyor. Bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda ise, başvuru sahibinden ilgili belge istenebilecek.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- En az 40 yaşında olmak,
- Yüksek okul mezunu,
- En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma,
- Müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmama şartları aranıyor.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MAAŞI NE KADAR?

Vatandaşlar "Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Fahri trafik müfettişleri maaş almıyor. Gönüllülük esasıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, kural ihlallerine karşı tuttukları tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içerisinde teslim ediyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan bu müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ