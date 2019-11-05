Fahri Trafik Müfettişi alımı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fahri müfettiş sayısı 34 bin 716'ya çıkacak. Buna göre, 14 bin 716 müfettiş alınacak. Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen kimseler, Fahri Trafik Müfettişi alımı sürecini araştırıyor. Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Fahri Trafik Müfettişi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebilecek. Başvuru sırasında , T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri, öğrenim durumu belgelerini yanlarında götürmelerine artık gerek kalmadı. İstenen bu belgeler ilgili kurumların sisteminden online olarak alınabiliyor. Bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda ise, başvuru sahibinden ilgili belge istenebilecek.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- En az 40 yaşında olmak,

- Yüksek okul mezunu,

- En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma,

- Müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmama şartları aranıyor.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MAAŞI NE KADAR?

Vatandaşlar "Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Fahri trafik müfettişleri maaş almıyor. Gönüllülük esasıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, kural ihlallerine karşı tuttukları tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içerisinde teslim ediyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan bu müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.