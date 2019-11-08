08 Kasım 2019 Cuma 15:29:18 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 16:12:14
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
(AA)
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