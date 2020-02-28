Fahrettin Altun'dan hava sahası açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Uluslararası toplumun Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulaması gerektiğini vurgulayan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de rejim, Astana sürecindeki taahhütlerini yerine getirmeyi reddetti. Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürüttü. Suriye'de rejim etnik temizlik yapıyor, milyonlarca insanı İdlib'in dışına sürülüyor."