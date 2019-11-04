Fahrettin Altun: Türkiye’nin elinde 20 DEAŞ'lı Alman var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Alman uyruklu yirmi DEAŞ'lının ülkelerine gönderileceği yönündeki açıklaması Almanya'da geniş yankı yarattı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE TAM İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Altun, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekâtının başladığı 9 Ekim'den bu yana Alman uyruklu dört DEAŞ mensubunu Suriye'de ele geçirdiğini, 16 Alman vatandaşının da halihazırda Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu kaydetti. Türkiye'nin ağır bir yük taşıdığına işaret eden Altun, "Terörizmle mücadelede müttefiklerimizle tam işbirliğine ve aktif ortaklığa ihtiyacımız var" diye konuştu.

"YPG/PKK DEAŞ'LILARI SERBEST BIRAKTI"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’deki kamplardan 750 DEAŞ'lı tutuklunun kaçtığı bildirilmişti. Türkiye, YPG güçlerini DEAŞ'lıları serbest bıraktığını açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada, kaçan DEAŞ'lıların yaklaşık 500'ünün yabancı uyruklu olduğunu bildirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEAŞ'lı kaçakların 287'sinin Türk güvenlik güçlerince yeniden yakalandığını bildirdi. Altun, Suriye'deki operasyondan bağımsız olarak Türkiye'nin elinde 813 DEAŞ'lı daha bulunduğunu açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN AVRUPA'YA: BİZ KİMSENİN OTELİ DEĞİLİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonunda yaptığı açıklamada Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı ilgili olarak, "Yakalananları kendi ülkelerine göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Soylu, Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların önce Fırat Kalkanı Harekat bölgesine götürüldüğünü ve oradaki korunaklı cezaevlerinde tutulduğunu bildirmiş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra ülkelerine gönderileceklerini kaydetmişti.

AP: BATI AVRUPA'DAN 4 BİN DEAŞ'LI VAR

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin elindeki yirmi Alman uyruklu DEAŞ'lının yanı sıra Suriye ve Irak'ta Kürtlerin gözetimindeki kamplarda da 80'i aşkın Alman vatandaşı DEAŞ'lı bulunuyor. YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarında da yaklaşık 12 bin DEAŞ savaşçısının bulunduğu biliniyor.

Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir incelemeye göre Batı Avrupa ülkeleri vatandaşı olan yaklaşık dört bin kişi DEAŞ'a katılmış, yaklaşık üçte biri aradan geçen zamanda yeniden ülkelerine dönmüştü.

AVRUPA ACZİYETİ: VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA

Avrupa ülkeleri, DEAŞ'a katılmış vatandaşları ile ilgili ne tür bir yol izleyeceklerini aylardır tartışıyor. Avrupa ülkeleri, suçun farklı bir coğrafyada işlenmiş olması nedeniyle DEAŞ'a katılmış vatandaşlarının yargılama sürecinde delil yetersizliğinden serbest kalmalarından ve iç güvenlik tehdidi oluşturmalarından endişeleniyor.

Son olarak 2013 yılında DEAŞ'a katılmış iki Hollandalı kadın geçen hafta yardım istemek için Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliğine başvurmuş, Hollanda'nın Fas vatandaşlığına da sahip olan iki kadını vatandaşlıktan çıkartma işlemlerini başlattığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece Hollanda değil, İngiltere'nin de DEAŞ'vatandaşlıktan çıkarma uygulamasına başvurduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni bir yöntem. 'Ben vatandaşlıktan çıkardım siz başınızın çaresine bakın', bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aslında çatışma bölgelerinden üzerimize kalan, dünyanın çözmesi gereken konulardan birisidir" demişti.

DW