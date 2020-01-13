  • Bist 100
    120249
  • Dolar
    5,8680
  • Euro
    6,5383
  • Altın
    293,2870
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası için mesaj Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası için mesaj
Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor
İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek
Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu
Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan
Mobese gözlük! Mobese gözlük!
Baba yadigarı Kartal havalandı! Baba yadigarı Kartal havalandı!
Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza
Terazi güçlü, ikizler duygusal Terazi güçlü, ikizler duygusal
'Kış güzeli' Hande Erçel 'Kış güzeli' Hande Erçel
Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarını söyleyecek Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarını söyleyecek
Serenay Sarıkaya yüzünü dinlendiriyor Serenay Sarıkaya yüzünü dinlendiriyor
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan Türkiye'ye küstü Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan Türkiye'ye küstü
Serkan Çayoğlu'nun en büyük destekçisi sevgilisi Özge Gürel Serkan Çayoğlu'nun en büyük destekçisi sevgilisi Özge Gürel
Oyuncu Anıl Tetik eğitim için Londra'ya gidiyor Oyuncu Anıl Tetik eğitim için Londra'ya gidiyor
Hazal Kaya ve İrem Helvacıoğlu'nun takoz kardeşliği Hazal Kaya ve İrem Helvacıoğlu'nun takoz kardeşliği
Eda ve Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Pınar Aylin, Uhde Seçil’den 90'lar rüzgarı Eda ve Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Pınar Aylin, Uhde Seçil’den 90'lar rüzgarı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Libya açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Libya açıklaması
Metin Şentürk'ün gözyaşları Metin Şentürk'ün gözyaşları
İzzet Yıldızhan'dan anneye son veda İzzet Yıldızhan'dan anneye son veda
Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz mesajlardan motive oluyor Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz mesajlardan motive oluyor
Moskova'da Libya Anlaşması! Taraflar süresiz ateşkeste anlaştı Moskova'da Libya Anlaşması! Taraflar süresiz ateşkeste anlaştı
Burcu Esmersoy'dan eski eşi Berk Suyabatmaz'a kumlu elma göndermesi Burcu Esmersoy'dan eski eşi Berk Suyabatmaz'a kumlu elma göndermesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 20:25:25 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 20:41:19

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor

Güçlü siyasi liderlik kamu diplomasisinde ne kadar önemli? Avrupa'da durum nasıl mesela? sorusuna İletişim Başkanı Fahrettin Altun; "Avrupa'da bir liderlik krizi var. Karar alıcı mekanizmalarda bu kriz hissediliyor. Biz, güçlü liderin anlamını Türkiye'de gördük ve görüyoruz. Türkiye, Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasaydı 2010 yılındaki türbülans bizi içine çekerdi." yanıtını verdi.

Özellikle Avrupa'da bir lider krizi var. Karar alıcı mekanizmalarda bu krizi görüyoruz. Güçlü liderin anlamını biz Türkiye'de gördük ve görüyoruz. Sürecin içinde yaşarken bu imkanın farkında olamayabiliyoruz bazen. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahip olmasaydı 2010 yılında başlayan bölgemizdeki türbülans bizi içine çekerdi. Bütün bu fırtınalara rağmen, gelişmeleri Türkiye'nin lehine çevirebildiysek bu, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği sayesinde olmuştur. Barış Pınarı harekatının emrini işte bu güçlü liderlik vermiştir. Bütün dünyanın karşı olduğu ama Cumhurbaşkanımızın "eğer ben bu emri vermezsem toprak vermek zorunda kalırım" yaklaşımıyla hareket ettiği ve sonucunda o terör koridorunu tarumar ettiği bir adım atılabilmiştir. Güçlü siyasi lider, milletinin aleyhine olanı gören ve bunu değiştirmek için kim ne derse desin çekinmeden adım atabilen liderdir. Örneğin Cumhurbaşkanı'mız 17/25 Aralık sürecinde FETÖ ihanetini sabırla anlatmış olmasaydı 15 Temmuz'da Türkiye bu kadar büyük bir reaksiyon vermeyebilirdi. Liderlik bu demektir.

Sabah

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ