FaceApp yaşlandırma efekti nedir, özellikleri neler? Yaşlandırma efekti nasıl kullanılır? soruları insanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son zamanlarda dev sosyal medya platformlarının hemen hemen hepsinde herkesin yaşlanmış veya kendi halinden eser kalmamış olan fotoğraflarına tanıklık ediyoruz. Ünlülerinde kullanmasıyla popüleritesi oldukça artmış olan FaceApp uygulaması 50 milyondan fazla kişi tarafından indirildi. Similasyon olarak saç, sakal ekleyebilir veya karşı cinsiyetteki halimizin nasıl gözüktüğünü bize gösterebilir bir uygulama özelliğini taşıyor. İşte uygulama hakkında tüm merak edilenler.

(Şahan Gökbakar ve eşi)

FACEAPP YAŞLANDIRMA EFEKTİ NEDİR?

Akıllı telefonlarınız ile bir fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve uygulama geliştirmiş olduğu gerçekçi ve kaliteli bir sonuçla size 30- 40 yıl sonraki halinizi gösteriyor. Ünlü oyunu Cem Yılmaz uygulamayı severek kullananlar arasında ve şöyle diyor; "28 senedir Datca’dayım...Show dünyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyor sağolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum... ilaçlarımı tabi alıyorum.", komedyen Sefa Doğanay ise "Yıl 2060 ...Fedon'un güneş görmemiş haliyim" ifadeleriyle paylaştı. Daha pek çok tanıdık isim sosyal medya üzerinden benzer paylaşımlarda bulundu.

(Burak Özçivit)

FACEAPP UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uygulama benzerlerinden ayrışarak pek çok seçenek sunuyor;

Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri

Saç rengini ve stilini değiştirin

Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın

Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun

Güzel gülümsemeler ekleyin

Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin

Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın

Cinsiyet değiştirme

Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin

Yaşınızı değiştirin

İlginç dövmeler ekleyin

Yapay Zekanın sizin için en uygun stili bulmasına izin verin

Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın.

(Serenay Sarıkaya)

YAŞLANDIRMA EFEKTİ NASIL KULLANILIR?

FaceApp arayüzü kullanımı kolaydır ve uygulamanın kamerasında çekilmiş iki yeni selfie fotoğrafı veya daha önce telefonunuzda bulunan eski fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlar. FaceApps ana ekranından yapmak kolaydır. Ekranın altındaki ‘Tüm Fotoğraflar’a basarak veya fotoğraf makinesinin içinde fotoğraf çekmek için yüzünüzü çizerek bir fotoğraf seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz görüntü Orijinal olarak adlandırılan bir filtreyle başlayacak, ancak sağa kaydırırsanız, Gülümseme, Gülümseme 2, Kıvılcım, Eski, Genç, Kadın ve Erkek gibi seçenekleriniz olacak. Spark, cildinizin tonunu düzeltirken, her iki Gülümseme seçeneği ağzınızı açar ve bazı dişler içerir. Size daha erkeksi veya dişi özellik kazandırmak için erkek ve dişi seçenekler de var.

En ilginç seçenekler yaşlı ve genç olsa da ya size kırışıklar sağlayacak veya sizi bir çocuk gibi gösterecektir. Sola kaydırırsanız, fotoğraflarınıza GIF’ler ve kolajlar oluşturma seçenekleri de bulacaksınız; böylece paylaşılabilir bir fotoğrafta birden fazla düzenlenmiş fotoğrafı gösterebilirsiniz.

(Can Bonomo)

FACEAPP NASIL İNDİRİLİR?

Hem Android‘de hem de iOS‘ta FaceApp’ı bulabileceksiniz – doğrudan Apple App Store‘dan veya Google Play Store‘dan indirebilirsiniz. Tıpkı diğer herhangi bir uygulama gibi indirin. Uygulamayı indirmek için şifrenizi girmeniz veya parmak izinizi kaydettirmeniz gerekebilir.

FACEAPP FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMA NASIL YAPILIR?

Başyapıtınızı oluşturduktan sonra, paylaşım simgeleri resim altında görünecektir. En alttaki aşağıya bakan ok, Instagram’a, Facebook’a ve Twitter’a mesaj gönderebileceğiniz seçenekler varken resmi indirmenizi sağlayacaktır. WhatsApp ve mesajlaşma platformları gibi diğer uygulamalarda da paylaşma seçeneği vardır.

NE İÇİN ÖDEME YAPMAK ZORUNDAYIM?

FaceApp için ücretli bir seçenek var, ancak uygulamanın ücretsiz sürümü üzerinde pek çok özellik sunmuyor. FaceApp’ı reklamsız olarak, 3,99 £ / 3,99 ABD doları / 13,99 TL harcayarak kullanabileceksiniz. Aynı zamanda bir fotoğraf içindeki yüzleri seçmenize ve görüntülerin altındaki filigranı kaldırmanıza izin verir. Ödemek için, uygulamanın Ayarlar bölümüne girip satın al düğmesine basmak yeterli. Uygulama daha sonra, satın alma işleminizi bitirmenize yardımcı olması için sizi Google Play Store‘a veya App Store‘a yönlendirir.