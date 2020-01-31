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31 Ocak 2020 Cuma 16:25:37 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:43:32

F-35'lerle ilgili korkunç detay raporla ortaya çıktı: Kabul edilemez

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzmanları, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurmadaki isabet oranının 'kabul edilemez derecede' düşük olduğunu açıkladı. Rapora göre, güvenlik ve muharebe yeteğine ilişkin birinci kategori 13 sorun var.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzmanları, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurmadaki isabet oranının 'kabul edilemez derecede' düşük olduğunu açıkladı. Türkiye, Rusya'dan S-400 füzeleri almasıyla nedeniyle geçen yıl F-35 programından çıkarılmıştı.

Time dergisi, Lockheed Martin tarafından 428 milyar dolarlık bir proje kapsamında üretilen, ABD'nin en pahalı silah sistemiyle ilgili yıllık test ve değerlendirme raporunun bugün yayımlanabileceğini yazdı.

Dergiye göre Bloomberg haber ajansının ulaştığı raporda, uçağın uçuş kabiliyetleriyle ilgili herhangi bir kusurdan söz edilmezken, güvenlik ve muharebe yeteneğine ilişkin "birinci kategori" 13 soruna dikkat çekildi.

873 yazılım sorunu

Kasım itibarıyla uçaklarda 873 yazılım açığı tespit edildi. Eylül 2018'de bu sayının 917 olduğu belirtiliyor.

Önceki yıl tespit edilen siber güvenlik zaaflarının giderilmesine rağmen, hâlâ yeni açıklar bulunduğu belirtilen raporda çözülmesi gereken "ciddi" sorunlara dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca güvenilirlik, uçakların yetiştirilmesi ve bakım sistemleri konusundaki sorunlara atıf yapılıyor.

Silah sorunu

Üç F-35 modelinde de 25 milimetrelik silahlar kullanılıyor. Amerikan donanması ve deniz piyadelerinin kullandığı uçaklarda silahlar dışarıdan monte edilmiş durumda ve uzmanlara göre isabet oranları kabul edilebilir düzeyde.

Ancak Hava Kuvvetleri'nin kullandığı versiyonda silah, uçağın içinde bulunuyor. Pentagon'un test uzmanları, füzelerin yerleştirildiği kundakların gerekli şartları karşılamadığını ve hiza kaçıkçılığı nedeniyle silahların atışlarındaki isabet oranının kabul edilmez olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar ayrıca kundakların çatlaması nedeniyle Hava Kuvvetleri'nin silahları kullanım kapasitesinin sınırlandığını söyledi. Rapora göre silahların monte edilişiyle ilgili bazı değişikliklere gidildi ancak bunlar henüz test edilmedi.

F-35 programına katılımı durdurulan Türkiye, 100 adet F-35 almayı planlıyordu. Mart'tan itibaren Türkiye'nin üretim zincirinden de çıkarılacağı açıklanmıştı. Bu tarihten itibaren Türkiye'de F-35'lere parça üreten şirketler üretimlerini sonlandırmış olacak.

Türkiye, uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parçayı üretiyordu.

 BBC Türkçe

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