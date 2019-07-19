  • Bist 100
    101566
  • Dolar
    5,6248
  • Euro
    6,3290
  • Altın
    259,5780
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Erkan'dan satılık Erkan'dan satılık
'Issız adam gibi olacağım' 'Issız adam gibi olacağım'
'Nurgül söylerse doğru söyler' 'Nurgül söylerse doğru söyler'
Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı
Jet barışma Jet barışma
Süper istek Süper istek
F-35 Projesi tamamen iptal edilirse ne olur? F-35 Projesi tamamen iptal edilirse ne olur?
19. yılında yenilendi 19. yılında yenilendi
Arya'nın kardeş mutluluğu Arya'nın kardeş mutluluğu
Ayrılsak da beraberiz Ayrılsak da beraberiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek
Kimyasal harika! Kimyasal harika!
Ünlü animasyon şirketine kundaklama Ünlü animasyon şirketine kundaklama
İsviçre Alpleri'nde 6 liraya ev İsviçre Alpleri'nde 6 liraya ev
Maganda konvoyu Maganda konvoyu
Avrupa'dan Antalya'ya akın Avrupa'dan Antalya'ya akın
455 milyar lirayı kartla ödedik 455 milyar lirayı kartla ödedik
İş arayana 900 lira İş arayana 900 lira
Şifalı çayın kilosu 4 bin TL Şifalı çayın kilosu 4 bin TL
Dünyanın en büyük GES projesi Türkiye’de Dünyanın en büyük GES projesi Türkiye’de
Teknoloji üreten KOBİ'ye 5 milyon lira Teknoloji üreten KOBİ'ye 5 milyon lira
Kadın esnaf desteklerle büyüyor Kadın esnaf desteklerle büyüyor
Kurbanlıklar görücüye çıktı Kurbanlıklar görücüye çıktı
Eve kilitleyip gezmeye gittiler Eve kilitleyip gezmeye gittiler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Temmuz 2019 Cuma 01:07:03 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 01:10:31

F-35 Projesi tamamen iptal edilirse ne olur?

Gazeteci - Yazar Ceyhun Bozkurt Türkiye ve ABD arasında yoğun gündem oluşturan F-35 ve S-400 konusunu değerlendirdi. Türkiye’nin ABD’nin F-35 hamlesine gerekli yanıtı verdiği hatırlatan Bozkurt Türkiye F-35’leri alırsa mı yoksa almazsa mı daha avantajlı bir konum elde eder? sorusunun cevabını aradı.

F-35 Projesi ile ilgili ilk kararın 1992 yılında verildiğini ve 1994 yılında projeye başlandığını dile getiren Ceyhun Bozkurt F-35 programının “ölü doğmuş bir proje” olabileceğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

(Ceyhun Bozkurt)

“Karar aşamasının üzerinden 27, başlama aşamasının üzerinden 25 yıl geçmiş ve buna rağmen sonlandırılamayan bir projeden bahsediyoruz. Henüz ne zaman biteceği bile net değil. Türkiye’ye 2015’te teslimat yapılacaktı ilk iki uçak 2018’de teslim edildi. Pilotlarımız gitti ama Türkiye’ye gelmiş bir uçak yok.”

CASUSLUK İDDİALARI

Türkiye’ye karşı ikiyüzlü bir tavır takınıldığını belirten Bozkurt S-400’ler üzerinden gündeme getirilen ‘casusluk’ iddialarını da değerlendirdi:

“S-400 radarları F-35 uçaklarının radara yakalanmama özelliğini öğrenir diyorlar. F-35’lerin özelliklerinin 2006-2007’de Çinliler tarafından çalındığı söyleniyor. Buna benzer 5. nesil bir uçak ürettiler. Yine Rusların 5. nesil uçağı var; Su-57 şu an seçenekler arasında konuşuluyor.”

F-35’LERİN SIKINTILARI

Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirerek haklı bir duruşa sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt F-35’lerle ilgili farklı bakış açıları olduğuna dikkat çekerek bu tespitlere değindi. F-35’lerin ABD basınında da gündeme gelen eksikliklerini ve yapılan hantallık eleştirilerini hatırlatan Bozkurt maliyetle ilgili eleştirilerde de bulundu.

ABD’NİN ÇİFTE STANDARDI

Teknik sıkıntılarının yanı sıra S-400’lere oranla F-35’lerin ciddi bir maliyeti olduğu söyleyen Bozkurt ABD’nin GKRY ve Yunanistan gibi diğer müttefikleri söz konusu olduğunda Türkiye’ye çifte standart uygulayacağını ifade ederek bunun F-35 parçalarıyla ilgili de yaşanabileceğini vurguladı.

DÜNYANIN SONU OLMAZ

Türkiye’nin F-35’ler dışında Milli Muharip Uçak ve Su-57 gibi alternatiflerinin olduğunu hatırlatarak “F-35 programından çıkartılırsak bu dünyanın sonu olmaz” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFLERİMİZ VAR

Türkiye’nin ne ABD ne de Rusya’ya karşı bağımlılığının savunulamayacağını belirten Bozkurt “ABD olmuyorsa Rusya seçeneği var. B seçeneği kullanıp doğru anlaşmaları yaparak ve kendi uçağını da geliştirme sürecini de işleterek 10 sene sonra Türkiye’nin ne Amerika’dan ne Rusya’dan uçak alma zorunluluğu kalmaz. Kendi uçağımızı üretiriz.” diye belirtti.

YERLİ İHA ÖRNEĞİ

“Biz yıllarca ABD ve İsrail’le İHA’lar üzerine mücadeleler verdik. İstedik vermediler, sıkıntı çıkardılar, kontrolleri kendilerinde oldu” diyen Bozkurt Türkiye’nin sonrasında İHA ve SİHA’larını ürettiğini hatırlattı. Milli Muharip Uçak ve yerli hava savunma sistemleri çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bozkurt bu sürecin sonunda Türkiye’nin avantajlı bir konum elde edeceğine dikkat çekti.

(Aksam.com.tr)

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Erbil'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı
Trump tarafından hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor
Son Dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması
Murat Başoğlu hakkında skandal iddia! Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
Trump'ın iddiasına İran'dan jet yanıt!
IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı
Trump'tan Türkiye mesajı
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Okan Kocuk resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
YKS istatistikleri açıklandı
Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! F-35 rahatsızlığı dile getirildi
"Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması lafı, Siyonist lobinin lafıdır"
Türk Başkonsolosluk çalışanını şehit etmişlerdi.. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Fatih Terim'in cezası onandı!
Dr. Gözügüzelli'den çarpıcı 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Haklarımızı gasp etme çabaları devam ederse...
Türk bilim adamı açıkladı: S-400 ile birlikte tarih oluyor
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarları Türk gazetecilerin F-35 sorularına cevap veremedi
Bomba transfer çalımı! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ