F-35’lerin boşluğu F-16 ve F-4 modernizasonuyla doldurulacak

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslim süreci devam ederken ABD ile ilişkiler gerildi. ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağım." derken Trump'ın diplomatlarından farklı sesler çıkmaya devam ediyor.

Son gelen açıklamalarla Türkiye'nin üreticisi olduğu "F-35 programı"ndan çıkarıldığı ifade edildi. Ancak bu konuda resmi bir bildirim yapılmadı. Uluslararası hukuka göre de böyle bir adımın atılması Türkiye'ye tazminat kazanma hakkı doğururken Ankara her ihtimale karşı F-35'ler yerini dolduracak alternatiflere bakıyor.

Türkiye, F-35'lerin boşluğunu doldurmak için ilk olarak, TSK'nın envanterinde bulunan F-16 ve F-4 savaş uçaklarının kullanım sürelerini uzatmak için modernizasyon çalışmaları yapacak.

Modernizasyonu düşünülen F-16'lar

TECRÜBELER MİLLİ UÇAĞA AKTARILACAK

İkinci adım olarak millî muharip uçağı TFX projesine ağırlık verilecek. F-35 mağduru 10 yerli savunma firması, çalışma ve tecrübelerini millî savaş uçağı TFX projesine aktaracak.

Millî savaş uçağı TFX

TÜM KAYNAKLAR SEFERBER EDİLECEK

TFX'in beklenenden daha erken tarihte test sürüşlerini gerçekleştirmesi ve kullanıma hazır hâle gelmesi için tüm kaynaklar seferber edilecek. Bu adımlar atılırken, alternatif olarak, yeni nesil savaş uçağı bulunan Rusya gibi ülkelerle temasa geçilecek.

Rus savaş uçağı SU-57

(Ahaber)