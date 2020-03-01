Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Esed Rejiminin 2 bin 100’ün üzerindeki unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 100’ün üzerinde Esed Rejimi unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve düşen aziz şehitlerin hesabını sormaya devam edeceklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz! Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

AKAR: HEDEFİMİZ REJİM ASKERLERİ VE UNSURLARIDIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." demişti.

AA