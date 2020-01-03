F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir

  • Bist 100
    115508
  • Dolar
    5,9690
  • Euro
    6,6624
  • Altın
    292,6200
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak
Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti
PKK'nın bombalı saldırısından yaralı kurtuldu, Şırnaklılara şifa dağıtıyor PKK'nın bombalı saldırısından yaralı kurtuldu, Şırnaklılara şifa dağıtıyor
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor? Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor?
Atatürk için dokunan halı satışta Atatürk için dokunan halı satışta
Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı
Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon YEP hedefinin altında Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon YEP hedefinin altında
İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu
Güvenlik Uzmanı Ağar: Bu olay Ortadoğu'daki en flaş olaydır. Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar Güvenlik Uzmanı Ağar: Bu olay Ortadoğu'daki en flaş olaydır. Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar
1312 yılına ait üzerinde "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısı hançer ele geçirildi 1312 yılına ait üzerinde "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısı hançer ele geçirildi
Onlarca milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi Onlarca milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi
Evlilik vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık.... 'Evli ve çocuklu olduğunu öğrendim' Evlilik vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık.... 'Evli ve çocuklu olduğunu öğrendim'
Ruhani'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacağız Ruhani'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacağız
Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisi'nde kuruluyor Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisi'nde kuruluyor
109 yıl aradan sonra Mehmetçik’e Libya görevi 109 yıl aradan sonra Mehmetçik’e Libya görevi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi
F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir
Kasım Süleymani'nin ölmesi sonrası petrol fiyatları fırladı Kasım Süleymani'nin ölmesi sonrası petrol fiyatları fırladı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı
Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı
Enerjide acele kamulaştırma kararı! Karar Resmi Gazete'de Enerjide acele kamulaştırma kararı! Karar Resmi Gazete'de

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 09:30:13 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 09:36:21

F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Meclis'ten geçmesi sonrası Türk savaş uçaklarının yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebileceğini söyledi.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınır anlaşmasının yankıları devam ederken, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırıları şiddetlendi.

Hafter güçleri binlerce paralı askerini Bingazi'den Trablus cephesine gönderirken, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi. Meclis'in onayının ardından önümüzdeki günlerde Türk askerinin Libya'da konuşlanması bekleniyor.

Bilindiği üzere Trablus'a yönelik saldırının başlamasının ardından darbeci Hafter güçleri, bölgedeki Türk şirketlerini ve askeri varlığını hedef almakla tehdit ediyordu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğin Libya'da karşılacağı tehditlere karşı karadan, havadan ve denizden destek verecektir. Örnek olarak ihtiyaç olması halinde Hava Meydan Komutanlığı Dalaman'dan kalkacak savaş uçakları, yakıt ikmali yaparak planlı her hedefe rahatlıkla operasyon düzenleyebilir" ifadelerini kullandı.

TSK'nın Tunus ve Cezayir'de askeri üsleri kullanması söz konusu olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Karataş, şunları söyledi:

"Buradaki üsleri kullanmamız, onların da çatışmanın içerisine girmesi anlamına geleceğinden mümkün değil. Türkiye bu ülkelerden lojistik destek ve acil durumlarda iniş-kalkış desteği alabilir, yine acil durumlarda gemilerin limanlarını kullanımına izin verebilir"

"F-16'LAR YAKIT İHMALİ YAPMADAN LİBYA'DAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR"

Hafter güçlerinin olası bir saldırısına karşı Türkiye'nin misilleme yapacağını belirten Karataş, "Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür bir saldırıya karşılık vermesi söz konusu olur. Türk Hava Kuvvetleri özellikle yakıt ikmali yapan uçakları aracılığıyla F-16'ları ihtiyaç olduğunda rahatlıkla kullanabilir ve planlı hedeflere karşı operasyon düzenleyebilir" diye konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ