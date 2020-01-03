F-16'lar yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebilir

Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınır anlaşmasının yankıları devam ederken, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırıları şiddetlendi.

Hafter güçleri binlerce paralı askerini Bingazi'den Trablus cephesine gönderirken, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi. Meclis'in onayının ardından önümüzdeki günlerde Türk askerinin Libya'da konuşlanması bekleniyor.

Bilindiği üzere Trablus'a yönelik saldırının başlamasının ardından darbeci Hafter güçleri, bölgedeki Türk şirketlerini ve askeri varlığını hedef almakla tehdit ediyordu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğin Libya'da karşılacağı tehditlere karşı karadan, havadan ve denizden destek verecektir. Örnek olarak ihtiyaç olması halinde Hava Meydan Komutanlığı Dalaman'dan kalkacak savaş uçakları, yakıt ikmali yaparak planlı her hedefe rahatlıkla operasyon düzenleyebilir" ifadelerini kullandı.

TSK'nın Tunus ve Cezayir'de askeri üsleri kullanması söz konusu olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Karataş, şunları söyledi:

"Buradaki üsleri kullanmamız, onların da çatışmanın içerisine girmesi anlamına geleceğinden mümkün değil. Türkiye bu ülkelerden lojistik destek ve acil durumlarda iniş-kalkış desteği alabilir, yine acil durumlarda gemilerin limanlarını kullanımına izin verebilir"

"F-16'LAR YAKIT İHMALİ YAPMADAN LİBYA'DAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR"

Hafter güçlerinin olası bir saldırısına karşı Türkiye'nin misilleme yapacağını belirten Karataş, "Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür bir saldırıya karşılık vermesi söz konusu olur. Türk Hava Kuvvetleri özellikle yakıt ikmali yapan uçakları aracılığıyla F-16'ları ihtiyaç olduğunda rahatlıkla kullanabilir ve planlı hedeflere karşı operasyon düzenleyebilir" diye konuştu.