Evrak alma başlangıç tarihi nedir? Asal sevk başvurusu nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Askerlik yerleri bugün açıklandı. Askerlik yerlerinin belli olmasının ardından askerlik yerleri belli olan vatandaşlar sevk ve evrak alma başlangıç tarihi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcı oluyor. Detaylar haberimizde..

EVRAK ALMA (SEVK) BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

Askerlik ve bedelli askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı;

"Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir."