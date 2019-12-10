Çocuklarının dağa kaçırılmasından PKK’nın siyasi kolu HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır Anneleri’nin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 98'inci gününe girdi.

BU YOLA BAŞ KOYDUK

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Demir, “Bir kere bu yola baş koyduk ve onlara başkaldırdık. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız” dedi. 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan Süleyman Aydın ise dağa götürülen gençlerin son zamanlarda yoğun şekilde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

DAĞILMA BAŞLADI

Aydın, “Terör örgütü içinde büyük bir dağılma oluyor. Artık gençler, sayemizde kaçıp gelip teslim oluyor. Demek ki doğru adresteyiz” diye konuştu.