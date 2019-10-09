"Evlatlarımızı esir gibi kullanıyorlar"

PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından kaçırılıp örgüte götürülen çocuklarını geri isteyen ailelere katılımlar sürüyor. HDP il binası önündeki oturma eyleminin 36. gününde ailelerin sayısı, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan’ın katılımıyla 54’e yükseldi. Oğlunun 4 yıl önce, hafızlık eğitimi görürken, henüz 15 yaşında dağa kaçırıldığını söyleyen Ceylan, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi.

TEK İSTEĞİM KAVUŞMAK

Yaklaşık 1.5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, “Oğlum 'Suriye'deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem’ dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı” ifadelerini kullandı. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, “HDP oğlumuzu bıraksın. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Kendi çocuklarını götürsünler bu kadar seviyorlarsa. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın” dedi.

KORkMAYIN GELİN OTURUN

Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını belirterek, 10 Eylül'de oturma eylemine başlayan Siirtli Latife Ödümlü de diğer annelere seslendi. Ödümlü, “Çocukları PKK tarafından götürülen annelerin hepsi gelmiyor, korkuyorlar. Korkmayın, gelin, destek verin, burada oturun. Kimseden korkmuyorum. Benim oğlumu zorla kaçırıp, götürdüler, parayla sattılar” diye konuştu.