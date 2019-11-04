Evlat nöbetinden Mehmetçik'e selam

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 62'nci gününde de 55 aile tarafından sürdürüldü. Diyarbakır Anneleri, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek olmak için ördüğü atkıları burada görev alan askerlere gönderecek.

Kahramanlara gönülden atkı ördüklerini belirten Songül Altıntaş, “Her zaman Mehmetçik’in yanındayız” diye konuştu.

Asker üşümesin diye atkı ördüklerini söyleyen Halime Şehitoğlu, “Onlar üşürse biz de üşürüz” dedi.

ERDOĞAN’A GÖNDERİLECEK

İstanbul'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, Mehmetçik için atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, “Allah Mehmetçik'i korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlara katkımız olsun, Mehmetçik üşümesin diye atkı örüyoruz” diye konuştu. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş ise harekâta katılan askere destek olmak istediklerini söyledi. Barış Pınarı Harekâtı’ndaki kahramanlara ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladıklarını, Mehmetçik’in vatanı için mücadele ettiğini vurgulayan Altıntaş, “Onların üşümemesi için atkı örüyoruz. Yaptığımız ürünleri bir haftada tamamlarız. Mehmetçik’e gönülden atkı örüyoruz. Her zaman Mehmetçik’in yanındayız” dedi.

‘ONLAR VARSA BİZ DE VARIZ’

Erzurum'dan gelen Halime Şehitoğlu ise “Rabsvrı her türlü kötülükten korusun. Onlar üşümesin diye örüyoruz, onlar üşürse biz de üşürüz” ifadelerini kullandı. Daha sonra oturma eylemi yapan anneler, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e asker selamıyla destek verdi.