Evlat nöbeti 82. gününde: Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Linnes'te olduğu gibi... Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Linnes'te olduğu gibi...
Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Van'da LPG yüklü tanker devrildi Van'da LPG yüklü tanker devrildi
Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması
CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü
Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama
Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku
Esed ailesi İspanya'da para aklamakla suçlanıyor Esed ailesi İspanya'da para aklamakla suçlanıyor
Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz
Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı
Kayseri'deki 9 asırlık cami restorasyonla nemden kurtarılacak Kayseri'deki 9 asırlık cami restorasyonla nemden kurtarılacak
Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi
Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor
Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü
Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref
Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi
Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik! Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik!
Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı
Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı! Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı! Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 14:27:35 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 14:48:38

Evlat nöbeti 82. gününde: Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti sürüyor. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve sendika üyeleri ile Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 82'nci günde destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve sendika üyeleri ile Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karslı, yaptığı açıklamada, hem vatandaş hem de sendika olarak evlatları kaçırılan mağdur insanların yanında olduklarını söyledi.

"Terör örgütüne eleman sağlayan HDP ve PKK'nın bir an önce bu gözü yaşlı annelerin gözyaşını dindirmesini bekliyoruz. Yaptıkları uluslararası bir suç. Çocuk kaçırmak, terör örgütlerine eleman temin etmek dünyanın her yerinde suçtur. Bu suçun karşılığı er ya da geç mutlaka ödenecektir." diyen Karslı, dünyanın her yerinde gözyaşının renginin aynı olduğunu vurguladı.

Karslı, "Afrika'da da ağlayan annenin gözyaşı ile Diyarbakır'da ağlayan annenin gözyaşının rengi aynı. Nerede bir acı varsa milletimiz onun yanında. Bugün burada bu annelerin gözyaşına seyirci kalanlar, yarın yaptıklarının bedelini ödeyecektir." dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Diyanet Sen Nizip İlçe Başkanı Bünyamin Gürdal, bu ziyaret ile ailelere destek olmak istediklerini söyledi.

Ailelerin acılarının bitmesi için sürekli dua ettiklerini belirten Gürdal, annelerin sağ salim çocuklarına kavuşmasını temenni ettiklerini aktardı. Gürdal, "Allah acılarını dindirsin, bir daha memleketimize, milletimize, anne ve babalarımıza böyle acı yaşatmasın. Her zaman kalbimiz ve fikrimizle yanlarındayız. Yalnız değiller. Devletimiz de elinden gelen çabayı sarf ediyor. İnşallah yavrularımız bir an önce anne ve babalarına kavuşurlar." şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ