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05 Şubat 2020 Çarşamba 10:54:06 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:57:44

Evinize damacana su alırken 3 kritere dikkat!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, "Evimize gelen damacana suyun uygun mu değil mi anlayabilmemiz için 2-3 kriter var." dedi. İşte o ayrıntılar...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, şehir şebeke suyunda sıkıntı olmadığını belirtiyor. Buna karşılık Özyurt, vatandaşları merdiven altı üretilen sularla ilgili uyarıyor. Özyurt, damacanaların temiz ve şeffaf görünmesi gerektiğini, gövde ve emniyet bandı ile bandın altındaki kapağın aynı markaya ait olması gerektiğini ve bu kriterlere uymayan suların alınmaması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul'da İstanbul İl Sağlığı Müdürlüğü'nün 3 Halk Sağlığı laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarlarda her gün şehir şebeke suları ve damacana suları dahil ambalajlı bütün sular alınan numunelerle analiz ediliyor. Analizler fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal olmak üzere 187 parametrede yapılıyor. Ayrıca ambalajlı su üreticileri ise, ürünleri üretim sırasında denetliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, merdiven altı su üretimi konusunda vatandaşları uyarıyor. Kriterlere uygun olmayan suları vatandaşların 184 numaralı hatlardan bildirmesini istiyor. Tüketiciler ise damacana sular konusunda duyarlı. Bazıları etiketinden, şişesine kadar inceliyor, bazıları cam su tüketiyor. Sadece tadına göre su alan da var.

SU DENETİM ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Uzman Hüseyin Özyurt, şunları söyledi:

"İstanbul Sağlık Müdürlüğü olarak; şehir şebeke sularını izliyoruz, denetliyoruz, numuneler alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Yüzme alanları, ticari olan havuzlar, ambalajlı su tesislerinde üretilen suları dönüşümlü ve dönüşümsüz suların denetim çalışmalarını yürütmekteyiz. Bunlara yönelik yine analiz çalışmaları yine müdürlüğümüz bağlı laboratuvarlarca yapılmaktadır. Bir program dahilinde belirlenen 1084 noktadan, günlük olarak analiz ve ölçüm yapılıyor. Bunlar gerek arıtma tesislerinde, gerek kaynaklarda gerekse en önemli nokta musluk çıkışlarından yapılmaktadır. İlimizde şehir şebeke sularıyla ilgili uzun yıllardır bir sorun, sıkıntı görülmemektedir. Ambalajlı sularda bir mevzuat dahilinde çalışmalar yürütülmektedir. Tesislerde üretilen sular, yine tesislerde bulunan laboratuvar ve mesul müdürler tarafından piyasaya verilmeden önce analiz ediliyorlar. O suların uygun bulunması durumunda piyasaya arz ediliyor. Aynı tesislerden yine bizim müdürlüğümüzün ekipleri tarafından hem tesislerin denetimi, ürettikleri suyun kalitesi ve diğer konulardaki denetimleri yapılıyor. Bu üretilen sular yine bizim denetim ve gözetimimizde bulunan su satış noktalarında vatandaşlarımızın tüketimine sunuluyor. Bu sular müdürlüğümüzce, bakanlığımızca belirlenen bir program dahilinde tüm markaların, tüm işletmelerin suları piyasa gözetimi, denetimi dediğimiz kapsam dahilinde numune çalışmaları yapılarak değerlendirilmekte. Alınan tüm sular, bu laboratuvarlara getirilmekte ve burada analizler yapılmakta. Analiz sonuçlarına göre de uygunluk ya da uygunsuzluk durumlarına göre de yine mevzuat kapsamında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Uygunsuzluk durumları da zaman zaman olabiliyor. Bu durumda da yine mevzuatın belirlediği şekillerde para cezaları, su üretiminin faaliyetini durdurma suların piyasadan toplatılması gibi halk sağlığını koruyucu her türlü tedbir alınıyor. Vatandaş şikayetleri, kendi tespit ettiğimiz durumlarda göz önüne alınarak, her gün ilimizin farklı noktalarından hemen hemen tüm ilçelerle temas edecek şekilde çalışmalar yürütülmektedir."

(DHA)

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