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25 Ocak 2020 Cumartesi 10:26:14 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:28:05

Evim depreme dayanıklı mı e devlet ekranı: Binamız depreme dayanıklı mı?

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası Türkiye deprem gerçeği ile acı bir şekilde bir kez daha yüz yüze geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar da deprem hakkında daha bilgili olmak için araştırmalar yapmaya başladı. En başta da vatandaşlar yaşadıkları evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyor. E devlet'te yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Tehlike Haritaları uygulamaları ile hangi il, ilçe ve mahallenin ne kadar deprem riski taşıdığı görülebiliyor. İşte evim depreme dayanıklı mı e devlet ekranı..

Evim depreme dayanıklı mı e devlet ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası Türkiye deprem gerçeği ile acı bir şekilde bir kez daha yüz yüze geldi. Vatandaşlar yaşadıkları evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyor. E devlet'te yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Tehlike Haritaları uygulamaları ile hangi il, ilçe ve mahallenin ne kadar deprem riski taşıdığı görülebiliyor. İşte evim depreme dayanıklı mı e devlet ekranı..

E- DEVLET TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI EKRANI

 


 

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adres sorgulama işlemi e- devletten uygulamaya giriş yapıldıktan sonra "Adres sorgulama" butonuna tıklayarak yapılabiliyor. Adres sorgulama il, ilçe, köy ve mahalle bilgileri dolduruluyor. Akabinde harita belirtilen adrese yaklaşıyor ve mahallenin renginden risk derecesi görülebiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu harita yaşadığım yerin deprem riskini göstermekte midir?

Hayır. Bu harita yaşadığımız yerin deprem tehlikesini göstermekte olup risk bilgisi için ilave bilgi ve verilere ihtiyaç vardır. Tehlike ve risk kavramları için `AFAD Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğüne bakınız`

Renklere göre deprem tehlikesini nasıl yorumlayabilirim? Renkler neyi ifade etmektedir?

Haritada renkler ivme değerlerine karşılık gelmektedir. Rengin açık sarıdan koyu kırmızıya doğru geçişi tehlikenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.

"Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası"nı neden güncelleme ihtiyacı doğmuştur ?

Tüm dünyada bu tür haritalar bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak belli dönemlerde güncellenmektedir. Dolayısıyla Ülkemizde de 1996 yılında hazırlanmış olan `Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası` yer bilimleri ve mühendislik alanlarındaki son gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir.

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları nasıl hazırlanmıştır?

Bu haritalar, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı proje ile Kamu ve Üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

Bu haritalar hangi zemin koşulları esas alınarak hazırlanmıştır?

Bu haritalar, ülke genelinde tek bir zemin koşulu ((Vs)30=760 m/s) esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu uygulamada verilen rapor resmi bir belge niteliği taşır mı?

Bu rapor bilgi amaçlı olup resmi belge niteliği taşımamaktadır.

Deprem tehlikesini öğrenmek için hangi  menüden faydalanmalıyım?

"Bilgi Al" veya "Koordinata Git" araçları kullanılarak elde edilebilir.

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