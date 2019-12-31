Evde Tek Başına bu akşam hangi kanalda 2019? merak ediliyor. Evde Tek Başına, yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez filmleri arasında yer alıyor. Bu akşamı evinde film izleyerek geçirmek isteyen kimselerin aklına ilk olarak "Evde Tek Başına" filmi geliyor. Evde Tek Başına bu akşam hangi kanalda? Evde Tek Başına'nın afacanı Macaulay Culkin kimdir, kaç yaşında oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Evde Tek Başına filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle..

EVDE TEK BAŞINA BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

Evde Tek Başına filmi, bu akşam televizyon kanallarının yayın akışlarında yer almıyor.

EVDE TEK BAŞINA KONUSU NE?

Bir döneme damga vuran Evde Tek Başına (Home Alone) filmi, Ailesinin, kendi çocuklarını unutarak tatile çıkması ve yılbaşı arifesinde çocuğun evini, hırsızlardan korumaya çalışmasını konu ediniyor.

Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi çatıkatında geçirir yalnız ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını farkeder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür...

EVDE TEK BAŞINA'IN AFACANI MACAULAY CULKIN KAÇ YAŞINDA?

Macaulay Culkin, 26 Ağustos 1980 tarihinde New York‘da Kit Culkin ve Patricia Brentrup çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Macaulay Carson Culkin’dır. Manhattan‘da büyüdü. Babası bir tiyatrocudur. Joseph Yorkville Okulunda okudu. Önce kız kardeşi Dakota’yı bir trafik kazasında kaybetti. Sonra da aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üvey kardeşi Jennifer Adamson genç yaşta hayata veda etti.

5 yaşında, oyunculuğa başladı, 1988 yılında “R devam etti. 1990 yılında “Evde Tek Başına” filmiyle bir anda tüm dünyanın tanıdığı ve sevdiği küçük yıldız olmuştur. 1992 yılında şöhretin kapısını açan filmin devamı; “Evde Tek Başına 2”de rol aldı ve film ilkine yakın bir başarıya erişti. Aynı zamanda inanılmaz bir servetin de sahibi oldu.

Ama ‘para her zaman mutluluk getirmez’ kuralı burada işledi ve Culkin, küçük yaşta bir dolu sorunla boğuşmak zorunda kaldı. Hem şöhret hem para onun ve yakınlarının başını fazlasıyla döndürmüştü. Hiç evlenmemiş olan anne ve babası bu kez gerçekten ayrılıp, 17 milyon dolarlık serveti paylaşmak için birbirlerine girdi. Servetin kontrolü, rüştünü ispat edinceye kadar babası Kit’e verildi. 1996 yılında Macaulay, rüştünü ispat edinceye kadar hiç bir filmde rol almayacağını açıkladı.

Bir an önce büyüme sancıları çeken Culkin, ayrı bir eve taşındı, 17 yaşında da iken oyuncu Rachel Miner ile evlendi, ancak çift 2002 yılında boşandı.