Evde kalan'lar çeşitli aktivitelerle zamanını fırsata dönüştürüyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan bazı İstanbullular, zamanlarını çeşitli aktivitelerle değerlendirerek daha önce vakit ayıramadıkları hobileriyle bu dönemi fırsata dönüştürüyor.

Yetkililerin ve uzmanların "Evde kal" uyarılarını dikkate alarak evden çalışmayı sürdürenler, daha önce fırsat bulamadıkları hobilerine zaman ayırıyor. Çalışmayanlar da evdeki zamanlarını keyifli hale getiren aktiviteler yapmayı tercih ediyor.

Çalışanlar ile ev hanımı bazı vatandaşlar, evlerinde geçirdileri zamanı nasıl değerlendirdiklerini AA muhabirine anlattı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kuralına uyarak, zamanını evinde geçiren 72 yaşındaki ev hanımı Lütfiye Şükran Göncü, akranlarına kendisi gibi evde kalmalarını tavsiye etti.

Göncü, önlemler öncesi günlük alışveriş ve yürüyüş yapmak için dışarı çıktığını belirterek, "Yaşadığımız süreçte kendim, sevdiklerim ve diğer insanlar için evde kalıyorum. Evde örgü örüyorum, namazımı kılıyorum. Yürüyüşümü evde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de özlediklerim, torunum ve çocuklarım var. Onlarla da zaman zaman kameradan görüşüyorum. Bu zamanlar inşallah geçecek." dedi.

Evde 3 "can yoldaşıyla" vakit geçiriyor

İç mimar Hilal Arabacıgil de Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok meslektaşı gibi çalışmalarına evden devam ediyor.

Evinde, tasarım ve ilgi alanı olan cam boyamayla ilgilenen Arabacıgil, "Evde olduğum süreçte sıkılmamamın sebeplerinden biri de 3 kediyle birlikte yaşamam. İnsanlar sahipleneceği yavru veya yavrularla hayatlarını değiştirebilir." diye konuştu.

Arabacıgil, sürecin herkes için çok zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Evdeyiz ve evde kalmalıyız ancak koronavirüs sebebiyle tüm işlerim iptal oldu. 'Önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız, ev kiramı ya da faturalarımı ödeyebilecek miyim?' bilemiyorum. 'Koronavirüse yakalanır mıyım?' korkusunun yanı sıra bir de bu sorunları düşünmekten kendimi alamıyorum. Evde kalıp bu süreci sağlıklı bir biçimde atlatmak bizim elimizde ancak devletimizin de benim gibi bu dönemde geçim zorluğu yaşayan çalışanlara destek vermesini bekliyorum."

Kızıyla puzzle yapıyor

Yöneticilik yapan Bahar Göncü de kısmen evden çalıştığı bu dönemde kızıyla daha çok zaman geçirme şansı bulduğunu anlattı.

Kızı Ada'nın, uzaktan eğitim sayesinde eğitimine devam ettiğini dile getiren Göncü, "Kızım Ada ile puzzle yaparak zamanı keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Lütfen siz de sevdikleriniz ve kendiniz için evde kalın." dedi.

Davul ve gitar çalarak hobilerine vakit ayırıyorlar

Gemi işletmecisi Erdem Aktop ise bu süreçte evden çalıştığını ancak öncesinde her gün 2 saat tersaneye gidip geldiğini belirterek, "Karantina sürecinde yolda kaybettiğim zamanı evde davul çalmayı öğrenmeye çalışarak değerlendiriyorum. Lütfen siz de evde kalın." diye konuştu.

Klinik Psikolog Deniz Şimşek de görüşmelerinin bir çoğunun iptal edildiğini veya ertelendiğini aktararak, "Amatör olarak enstrümanlarla ilgileniyorum. Yoğun çalışma temposu sebebiyle vakit ayırmakta zorlanıyordum. Şimdi sahip olduğum boş vaktimi gitar ve davul çalarak geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Ertelediği işlerine zaman ayırma fırsatı buldu

Seramik sanatçısı Aslı Aydemir ise aynı zamanda tasarımlarını yaptığı atölyesi olan evinden çalışmalarına devam ediyor.

Atölyesiyle evinin aynı yerde olmasının kendisine avantaj sağlayabileceğinin daha önce hiç aklına gelmediğini dile getiren Aydemir, şunları söyledi:

"Bu süreçte ertelediğim ne kadar iş varsa onlara zaman ayırma fırsatım oldu. Aynı zamanda da yaptığım çalışmalarda toplumsal sorunlarla ilgili işler yapıyorum. Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bir salgınla karşı karşıyayayız. Bu konu hakkında da araştırma ve iş üretmek için çalışıyorum. Sizler de bu süreçte dikkatli olun, evde kalın."

"Evde kalan"lar için sağlıklı içecek tariflerini yayınlıyor

Restoranlara içecek menüleri hazırlayarak danışmanlık yapan Çağla Temel de evde uzun süre vakit geçirenlerin sağlıklı yiyecek ve içecek tüketmeleri gerektiğine işaret etti.

Meyve, sebze ve kuruyemişlerle ara öğün yerine geçecek sağlıklı karışımlar hazırlayabileceğine dikkati çeken Temel, "Evde hareketsiz kalınıyor ama sağlıklı içeceklerle öğün geçirilebilir. Sağlıklı içeceklerin nasıl yapılabileceğine dair videolar çekip yayımlıyorum. Bizler evlerimizdeyiz, lütfen siz de evde kalın." diye konuştu.

"Ailemle kamera aracılığıyla görüşüyorum"

Tasarımcı Nihal Susin de bu süreci tasarımları için araştırma yapmaya, resim, yemek gibi uğraşların yanı sıra uzun zamandır vakit ayıramadığı çamurdan heykel yapımıyla değerlendirdiğini anlattı.

Sağlıklı yiyecekler tüketmeye ve uyku düzenine dikkat etmeye çalıştığını belirten Susin, "Ailemi korumak için onlarla kamera aracılığıyla görüşüyorum. Fiziksel temas kurmadan onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyorum. En büyük kaygım bu sürecin ne kadar süreceği. Ertelediğim ne varsa yapmak istiyorum." dedi.

Susin, eşi ve kendisinin ellerinden geldiğince çevrede yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Normalde bu kadar uzun süre evde vakit geçirme fırsatımız olmadığı için bu durumu olabildiğince artıya çevirmeye çalışıyorum. Zaman geçirmenin de ötesinde en büyük destekçim eşim oldu. İnsanlar birbirlerinin değerini bilsinler ve bu yüzden evde kalsınlar." şeklinde konuştu.

AA