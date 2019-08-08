Evde bakım parası ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yattı mı? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Evde bakım aylığı alan binlerce çalışan ödemenin yapılacağı günü bekliyor. Evde bakım parası ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak” diyerek müjdeyi vermişti. Buna göre, evde bakım parası ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Evde bakım parası alan kimseler 9 Ağustos Arefe günü maaşlarını alacak, Kurban Bayramı'na maaşlarını almış olarak girecek.

Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde ödeneceğini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda Ağustos ayı içerisinde 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacağını da belirtti. Selçuk, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2019 Ocak-Haziran döneminde 1.305 lira olan evde bakım maaşının, temmuzdan itibaren 1.384 liraya yükseltildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Geçen yıl 513 bin engelli için, yaklaşık 6.6 milyar lira kaynak aktarıldı. 2019 Ağustos ayında da, 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak” dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

2022 sayılı kanun uyarınca 65 yaş üstü kişilere, engellilere ve evde engellisine bakan kişilere maaş ödeniyor. Bu maaşlar memur maaş katsayısına endeksli bir şekilde belirleniyor. Memur maaş katsayısı enflasyon oranında güncellenip Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili genelgeyi yayımlayınca bu yıl ödenecek maaş ve zam miktarları da belli oldu. AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, 65 yaş aylığı 2018’in ikinci yarısında 543.27 TL’ye yükseldi. Ayrıca aylıkların 3 ayda bir yerine aylık ödenmesi yönünde düzenleme de hayata geçti. Bu yıl ise 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla 601.58 TL’ye yükseldi. Aylıklar temmuzda memur maaş katsayısındaki artışla birlikte tekrar zamlanacak.

Ocak aylıklarını çekenler şubatta 1 aylık farkla 659.88 TL maaş alacak. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 58.31 TL zam yapılmış oldu. 65 yaş üstü kişi ve eşinin toplam gelir üst sınır da asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki yüzde 26’lık artışla bu sınır bu yıl için 609.67 TL oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl eşinin ve kendisinin toplam geliri 1.200 TL olduğu için 65 yaş aylığı alamayan bir kişi bu yıl tekrar 65 yaş aylığına başvurur ve diğer şartlar da mevcutsa aylık alabilecek. Asgari ücretin önemli ölçüde artması sonrası eşinin ve kendisinin geliri artmayan bir kişi bu yıl yeniden başvuru yaparsa aylık alabilir.