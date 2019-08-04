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04 Ağustos 2019 Pazar 11:07:41 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:10:20

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım maaşının ödeneceği tarih belli oldu!

Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi? sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından merak ediliyordu. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile bayramda maaşlarını almış olmak isteyen kişiler evde bakım maaşının ödeneceği tarih hakkında araştırma yapıyor. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı Temmuz'da 1384 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşının ödeneceği tarih ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı ve diğer detaylar haberimizde.

Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi? sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından araştırılıyordu. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile bayramda maaşlarını almış olmak isteyen kişiler evde bakım maaşının ödeneceği tarih hakkında açıklama bekliyordu. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı Temmuz'da 1384 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşının ödeneceği tarih ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Evde bakım aylığı ödemeleri 9 Ağustos tarihinde yapılacak.


EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Her ay ödenen bakım maaşı 1305 lira, üç ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre en az 1269 liraydı (aylık 423 TL).Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL'ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL'ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL'ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı..

Temmuz aylıkları ödendiği için ilk zamlı aylıklar ağustos ayında verilecek, temmuz ayının farkı da aylıklara yansıyacak.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. 

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