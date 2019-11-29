EURO 2020 kura çekimi ne zaman? EURO 2020 kura çekimi hangi kanalda? merak ediliyor. EURO 2020 kura çekimi yarın çekiliyor. Tüm sporsevelerin heyecanla beklediği EURO 2020 kura çekiminde A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar da belli oldu. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. EURO 2020 kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..

EURO 2020 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın (29 Kasım) Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

EURO 2020 kura çekimi, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri