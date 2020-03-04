04 Mart 2020 Çarşamba 09:34:56 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:48:56
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA
- MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu
- Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık
- MİT ajanını deşifre eden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan: Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum
- Belediye birim müdüründen Başkan Erdoğan'a imdat mektubu! CHP'li belediyenin zulmünü anlattı