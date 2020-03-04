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04 Mart 2020 Çarşamba 09:34:56 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:48:56

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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