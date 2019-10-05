Etnospor saat kaçta kapanıyor? Etnospor programı için tıklayın

2 Ekim'de başlayan Etnospor Kültür Festivali, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde 1 milyon ziyaretçi bekleniyor. Etnospor saat kaçta kapanıyor? Etnospor programında neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. 17 ülke, 960 sporcunun katılacağı ve 180 etkinliğin yapılacağı Etnospor Kültür Festivali 4. Etnospor Kültür Festivali 6 Ekim 2019 tarihine kadar sürüyor. Dolayısı ile henüz Etnospor Festivali'ne gitmemiş olan ve gitmek isteyenler festivali bugün ve yarın ziyaret edebilecek.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Etnospor Festivali programına göre, en son saat 19:00'da etkinlik yapılıyor. Saat 19:00'dan sonra alanda planlanmış bir etkinlik bulunmuyor.

5 EKİM ETNOSPOR FESTİVAL PROGRAMI

ATLI SPORLAR ALANI

11:00 – 11:45 Atlı Cirit Gösterileri

11:45 – 12:30 Kökbörü Müsabakaları

12:30 – 13:00 Atlı Gösteriler

13:00 – 13:30 Azerbaycan – Karabağ At Gösterisi

13:30 – 14:00 Pato Gösterisi

14:00 – 14:45 Atlı Okçuluk Gösterileri

14:45 – 15:15 Atlı Cirit Gösterileri

15:15 – 16:00 Kökbörü Müsabakaları

16:00 – 16:30 Atlı Gösteriler

16:30 – 17:00 Azerbaycan – Karabağ At Gösterisi

17:00 – 17:45 Atlı Okçuluk Gösterileri

17:45 – 18:15 Pato Gösterisi

18:15 – 18:45 Atlı Gösteriler

GÜREŞ MEYDANI

10:30 – 11:30 Aba Güreşi

11:00 – 19:00 3. Fetih Yağlı Güreşleri

11:30 – 12:30 Kuşak Güreşi

12:30 – 13:30 Şalvar Güreşi

15:00 – 16:00 Aba Güreşi

16:00 – 17:00 Kuşak Güreşi

17:00 – 18:00 Şalvar Güreşi

OBA ALANI

10:00 – 19:00 Tüm Etkinlikler

11:00 – 11:30 Duvak Açma Töreni

12:00 – 12:30 Beşik Toyu

13:00 – 13:30 Tuşo Toyu

14:00 – 14:30 Duvak Açma Töreni

15:30 – 16:00 Barana Gecesi(Balıkesir)

16:00 – 16:30 İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu

17:00 – 17:30 Duvak Açma Töreni

18:00 – 18:30 Beşik Toyu

HEDEF OKÇULUK ALANI

10:00 – 12:30 Okçuluk Müsabakaları

14:00 - 18:30 Okçuluk Müsabakaları

TALİMHANE ALANI

10:00 – 19:00 Ok Atma – Atölyeler

OK SAVAŞLARI ALANI

10:00 – 19:00 Ok Muharebe Etkinlikleri

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ALANI

10:00 – 18:30 Aşık Oyunları

10:00 – 13:30 Mangala Oyunu

10:00 – 18:30 Geleneksel Çocuk Oyunları

14:00 – 17:00 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası

EVRENSEL TATLAR

10:00 – 18:00 Ülke Mutfakları Yemek Yapım Etkinlikleri ve İkramlar

ATÖLYELER

10:00 – 18:00 El sanatları uygulamaları ve sergileri

SAHNE

12:00–13:00Usta Oyunu Tiyatro Gösterimiz-Ziraat Bankası Çadırı

14:00–14:30İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu(Mehteran)

14:30–15:00Yöresel Halk Oyunları(Balıkesir)

15:00–15:30Grup Rafadan

15:00–16:00Usta Oyunu Tiyatro Gösterimiz-Ziraat Bankası Çadırı

17:30–19:00Azerin Konseri



ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ HAKKINDA

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2015 yılında Bişkek’te tesis edilen Konfederasyon’un merkezi 2017 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri, bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi planlamaktadır.

Kurulumundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atan Konfederasyon’un etkinliklerine katılım uluslararası düzeyde ve oldukça yoğundur. Geleneksel oyunların zirvesi olarak kabul edilen Dünya Göçebe Oyunları’na ana sponsor olarak destek veren Konfederasyon, Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüzbinlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yerel etkinliklerle de temasını sürdüren Konfederasyon geleneksel spor ve oyunları merkeze alan bu etkinliklere de destek olmuştur.

Etnospor Kültür Festivali'nin 4.'sü bu yıl, misafir ülke Arjantin başta olmak üzere 16 ülkenin katılımıyla, 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açacak.

Atatürk Havalimanı’nda 4 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatları atölyeleri gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.

Festivalde çocukların da özel bir yeri var. Organizasyona katılan her yaş grubundan çocuk, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.