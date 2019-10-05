Etnospor saat kaçta kapanıyor? Etnospor programı için tıklayın
Etnospor saat kaçta kapanıyor? Etnospor programı, merak ediliyor. Etnospor Festivali'ne katılmak isteyenler, arama motorlarında merak ettikleri detayları öğrenmek istiyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde tüm etkinliklere ücretsiz katılım sağlanabiliyor. Yarın sona erecek Etnospor Festivali'ne gitmek isteyenler program içeriklerini öğrenmek istiyor. 1 milyon ziyaretçinin beklendiği Etnospor Festivali'ne 17 ülke, 960 sporcunun katılıyor. Festivalde toplam 180 etkinlik yapılıyor. Etnospor programı haberimiz içerisinde yer alıyor.
2 Ekim'de başlayan Etnospor Kültür Festivali, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde 1 milyon ziyaretçi bekleniyor. Etnospor saat kaçta kapanıyor? Etnospor programında neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. 17 ülke, 960 sporcunun katılacağı ve 180 etkinliğin yapılacağı Etnospor Kültür Festivali 4. Etnospor Kültür Festivali 6 Ekim 2019 tarihine kadar sürüyor. Dolayısı ile henüz Etnospor Festivali'ne gitmemiş olan ve gitmek isteyenler festivali bugün ve yarın ziyaret edebilecek.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Etnospor Festivali programına göre, en son saat 19:00'da etkinlik yapılıyor. Saat 19:00'dan sonra alanda planlanmış bir etkinlik bulunmuyor.
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5 EKİM ETNOSPOR FESTİVAL PROGRAMI
ATLI SPORLAR ALANI
11:00 – 11:45 Atlı Cirit Gösterileri
11:45 – 12:30 Kökbörü Müsabakaları
12:30 – 13:00 Atlı Gösteriler
13:00 – 13:30 Azerbaycan – Karabağ At Gösterisi
13:30 – 14:00 Pato Gösterisi
14:00 – 14:45 Atlı Okçuluk Gösterileri
14:45 – 15:15 Atlı Cirit Gösterileri
15:15 – 16:00 Kökbörü Müsabakaları
16:00 – 16:30 Atlı Gösteriler
16:30 – 17:00 Azerbaycan – Karabağ At Gösterisi
17:00 – 17:45 Atlı Okçuluk Gösterileri
17:45 – 18:15 Pato Gösterisi
18:15 – 18:45 Atlı Gösteriler
GÜREŞ MEYDANI
10:30 – 11:30 Aba Güreşi
11:00 – 19:00 3. Fetih Yağlı Güreşleri
11:30 – 12:30 Kuşak Güreşi
12:30 – 13:30 Şalvar Güreşi
15:00 – 16:00 Aba Güreşi
16:00 – 17:00 Kuşak Güreşi
17:00 – 18:00 Şalvar Güreşi
OBA ALANI
10:00 – 19:00 Tüm Etkinlikler
11:00 – 11:30 Duvak Açma Töreni
12:00 – 12:30 Beşik Toyu
13:00 – 13:30 Tuşo Toyu
14:00 – 14:30 Duvak Açma Töreni
15:30 – 16:00 Barana Gecesi(Balıkesir)
16:00 – 16:30 İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu
17:00 – 17:30 Duvak Açma Töreni
18:00 – 18:30 Beşik Toyu
HEDEF OKÇULUK ALANI
10:00 – 12:30 Okçuluk Müsabakaları
14:00 - 18:30 Okçuluk Müsabakaları
TALİMHANE ALANI
10:00 – 19:00 Ok Atma – Atölyeler
OK SAVAŞLARI ALANI
10:00 – 19:00 Ok Muharebe Etkinlikleri
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ALANI
10:00 – 18:30 Aşık Oyunları
10:00 – 13:30 Mangala Oyunu
10:00 – 18:30 Geleneksel Çocuk Oyunları
14:00 – 17:00 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası
EVRENSEL TATLAR
10:00 – 18:00 Ülke Mutfakları Yemek Yapım Etkinlikleri ve İkramlar
ATÖLYELER
10:00 – 18:00 El sanatları uygulamaları ve sergileri
SAHNE
12:00–13:00Usta Oyunu Tiyatro Gösterimiz-Ziraat Bankası Çadırı
14:00–14:30İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu(Mehteran)
14:30–15:00Yöresel Halk Oyunları(Balıkesir)
15:00–15:30Grup Rafadan
15:00–16:00Usta Oyunu Tiyatro Gösterimiz-Ziraat Bankası Çadırı
17:30–19:00Azerin Konseri
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ HAKKINDA
Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2015 yılında Bişkek’te tesis edilen Konfederasyon’un merkezi 2017 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri, bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi planlamaktadır.
Kurulumundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atan Konfederasyon’un etkinliklerine katılım uluslararası düzeyde ve oldukça yoğundur. Geleneksel oyunların zirvesi olarak kabul edilen Dünya Göçebe Oyunları’na ana sponsor olarak destek veren Konfederasyon, Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüzbinlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yerel etkinliklerle de temasını sürdüren Konfederasyon geleneksel spor ve oyunları merkeze alan bu etkinliklere de destek olmuştur.
Etnospor Kültür Festivali'nin 4.'sü bu yıl, misafir ülke Arjantin başta olmak üzere 16 ülkenin katılımıyla, 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açacak.
Atatürk Havalimanı’nda 4 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatları atölyeleri gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.
Festivalde çocukların da özel bir yeri var. Organizasyona katılan her yaş grubundan çocuk, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.
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