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27 Eylül 2019 Cuma 09:29:33 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 10:24:28

Etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Artos kod adlı Bayram Başkala olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Artos' kod adlı Bayram Başkala'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristin, birçok bombalı saldırının faili olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulduğu belirtildi. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgütün kış üslenmesi yapamadığı ifade edilirken, sözde yönetici kadrosunun da her geçen gün zayıfladığı belirtildi.

'BİRÇOK SALDIRININ FAİLİ'

Açıklamada, geçen 14 Eylül'de jandarma ekipleri tarafından Van'da yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 'Artos' kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin; terör örgütü içerisinde sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Van (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Güvenlik Korucusu Ali Ogün'ün şehit edilmesi, 2017 yılında Van Çatak İlçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlenmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve Güvenlik Korucusu Kasım Sancar'ın şehit edilmesi, 2017 yılında Van (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında zırhlı aracın geçişi sırasında mayın ve EYP'li saldırı düzenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-Çatak, Çatak-Bahçesaray ve Çatak-Siirt karayolları üzerinde gerçekleştirilen birçok EYP'li saldırı olayının sorumlusu olduğu belirlendi."

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