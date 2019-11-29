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29 Kasım 2019 Cuma 08:52:45 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 08:54:46

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Kasım ayı ikinci oturumda şebeke suyuna yüzde 60 zam kararı alındı. AK Parti adına konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Her halde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır" tepkisini gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in mazeretli olmasından dolayı Başkanvekili Aydın Ünlüce başkanlığında toplanan mecliste, Eskişehir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020 ve izleyen iki yılın bütçesi görüşüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu Kasım ayı ikinci oturumda gündeme gelen şebeke suyuna yüzde 60'lık zam tartışmalara neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile AK Parti grubu arasında tartışmalar yaşandı. AK Parti adına konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bütçenin geneline bakıldığında günü kurtarma çabasının görüldüğünü söyledi.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU OLACAK"

ESKİ Genel Müdürlüğü gibi kar eden bir kurumun bu gün bütçe açığı verdiğinin anlaşıldığını ifade eden Çam, "Bu durum da bütçenin geleceğe yönelik yatırım yerine şekli bir bütçe olmaktan ileri gidemeyeceğini göstermektedir. Kurum bu haliyle bütün ümidini kullanma suyuna yapılacak zamma bağlamış durumda. Bu gün metreküpü 2,75 TL olan suyun fiyatı 4,85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Her halde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabi tüketici suyu 4,85 TL'ye değil, buna yüzde 8 KDV ve 0,39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5,63 TL olacaktır. Şu anda yeniden değerleme oranı 16,97 TL iken kullanma suyuna yüzde 100'lere yaklaşan oranda zam yapılmaktadır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır" şeklinde konuştu.

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