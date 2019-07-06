06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:53:56 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55:32
Eskişehir'de FETÖ şüphelisiyle aranan şahıs yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Polis Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA
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