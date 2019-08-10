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10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58:55 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00:52

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? 2019 Eskişehir bayram namazı vakti

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? 2019 Eskişehir bayram namazı vakti merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile Eskişehirliler bayram namazını saat kaçta kılacaklarını araştırıyor. Bayram namazı, Müslümanların dini bayramlarda bayramın ilk günü sabah namazından sonra kıldıkları namaz oluyor. Bayram namazı farz değil vacip bir namaz olarak biliniyor. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle kılınıyor. Senede iki kez kılınan bayram namazının ilki Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılındı. İkinci ve yılın son dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. 2019 Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takviminde yer aldı. Diyanet İşleri, cami ve mescitlerde saf tutulup ellerin semaya kaldırılacağı bayram namazı vakitlerini duyurdu. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınıyor. 2019 Eskişehir bayram namazı vakti ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? 2019 Eskişehir bayram namazı vakti arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile Eskişehirliler bayram namazını saat kaçta kılacaklarını merak ediyor. Bayram namazı, Müslümanların dini bayramlarda bayramın ilk günü sabah namazından sonra kıldıkları namaz oluyor. Bayram namazı farz değil vacip bir namaz olarak biliniyor. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle kılınıyor. Senede iki kez kılınan bayram namazının ilki Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılındı. İkinci ve yılın son dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. 2019 Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takviminde yer aldı. Diyanet İşleri, cami ve mescitlerde saf tutulup ellerin semaya kaldırılacağı bayram namazı vakitlerini duyurdu. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınıyor. 

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2019 Eskişehir bayram namazı vakti 06:43 olup, Eskişehirliler bu saatte bayram namazını kılacak.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret nedeniyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Bayram namazı iki rekat kılınıyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban edilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır ve aşağıdaki şu dua okunur.

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

(el-En'âm, 79)

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

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