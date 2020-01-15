15 Ocak 2020 Çarşamba 16:06:24 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:07:27
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası
Son dakika haberi... Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıntılar az sonra..
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