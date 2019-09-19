  • Bist 100
    100544
  • Dolar
    5,7047
  • Euro
    6,3191
  • Altın
    274,9480
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ege'de balık bereketi Ege'de balık bereketi
FETÖ'nün kumpas davalarını onayan eski Yargıtay üyesi Toker'e 14 yıl hapis FETÖ'nün kumpas davalarını onayan eski Yargıtay üyesi Toker'e 14 yıl hapis
'YPG/PKK, Esed rejimine petrol sağlayarak ABD-AB yaptırımlarını deliyor"' 'YPG/PKK, Esed rejimine petrol sağlayarak ABD-AB yaptırımlarını deliyor"'
Elazığ'da baraj ve göletlere bu yıl 3 milyon yavru sazan bırakıldı Elazığ'da baraj ve göletlere bu yıl 3 milyon yavru sazan bırakıldı
Af yasasından kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde Af yasasından kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde
Zidane Galatasaray maçını göremeyebilir Zidane Galatasaray maçını göremeyebilir
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Bakan Soylu: PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Son Dakika: Bakan Soylu: PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi
Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname
"İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda" "İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda"
Son Dakika: Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü Son Dakika: Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 düştü
Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu'na FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu'na FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis
Bahçeli'den teröre taviz isteyenlere: Namertler Bahçeli'den teröre taviz isteyenlere: Namertler
Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
ABD'nin 'savaş' açıklamasına İran'dan dikkat çeken yanıt: Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar ABD'nin 'savaş' açıklamasına İran'dan dikkat çeken yanıt: Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar
'Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan için bir leke' 'Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan için bir leke'
Üniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücüye tahliye Üniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücüye tahliye
19 Eylül Gaziler Günü mesajları yayında! Gaziler Günü resimli resimsiz sözler sizlerle 19 Eylül Gaziler Günü mesajları yayında! Gaziler Günü resimli resimsiz sözler sizlerle
Neslican Tay'ın son durumunu Haluk Levent paylaştı Neslican Tay'ın son durumunu Haluk Levent paylaştı
2020 LGS’de Öğrencileri Neler Bekliyor? 2020 LGS’de Öğrencileri Neler Bekliyor?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tweet attı: YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak! ÖSYM Başkanı Halis Aygün tweet attı: YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak!
Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz: 2050'de 900 milyonu aşkın işitme engelli olacak Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz: 2050'de 900 milyonu aşkın işitme engelli olacak
Prof. Dr. Sarp Üner: Toplumsal bağışıklık için aşı oranı yüzde 95 olmalı Prof. Dr. Sarp Üner: Toplumsal bağışıklık için aşı oranı yüzde 95 olmalı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 13:31:23 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:33:49

Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu'na FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu'na FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezası verdi

Yargıtay eski üyesi Bilal Köseoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Köseoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.      

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Köseoğlu ile avukatı katıldı.   

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köseoğlu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Hukuki araştırmalar yaptığını, meslek hayatı boyunca çok çalıştığını söyleyen Köseoğlu, "Teröristlik yapmaya vaktim olmadı." dedi.      

Köseoğlu ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.      

Daha sonra, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.      

Bilal Köseoğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.      

TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıla indiren mahkeme heyeti, Köseoğlu hakkında adli kontrole hükmetti.      

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.      

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.     

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ