22 Ocak 2020 Çarşamba 15:48:17 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:51:42
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" dedi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi.
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