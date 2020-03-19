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19 Mart 2020 Perşembe 17:18:09 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:24:20

Eski MİT ajanı ve FETÖ'cü olan Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Altaylı, Barıner ve Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Metin Can Yılmaz ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi vasıtasıyla bağlantı kuruldu. Bazı sanık avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Sanık savunmasının alınmadığı, tutuklu sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşmada, sanıklar tahliye taleplerini mahkeme heyetine iletti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, Altaylı, Barıner ve Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Gelecek duruşma 30 Nisan'da görülecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu ve "Mustafa" kod adıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi. Barıner'in faaliyetlerini MİT'te İran masasında görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü, 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi.

Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştıkları aktarılan iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasını manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatıldı.

İddianamede, Altaylı'ya, "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk", Yılmaz ve Barıner'e ise "terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamaları yönetiliyor. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Altaylı'nın FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkarılması için damadının yanı sıra Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket ettiği aktarılan iddianamede, Ilıcak'ın Muğla'da temas kurduğu tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

AA

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