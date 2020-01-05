Eski Köye Yeni Adet konusu bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Eski Köye Yeni Adet konusu ne? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 20 Temmuz 2018 tarihinde vizyona giren film bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın 2018 yılında hem yönettiği Komedi filmi Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yönetmenliğini Gülistan Acet ve Ferit Karahan’ın üstlendiği, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı “Eski Köye Yeni Adet” filmi, 5 Ocak Pazar saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşuyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU NE?

Filmde, 1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde her şey değişecektir.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Bülent Emrah Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Burcu Gönder Parlak

Haki Biçici

Gülhan Tekin

Meltem Yılmazkaya

Osman Akça